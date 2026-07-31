Chino Ríos arriesgaría demanda: Revelan millonaria deuda del extenista en exclusivo condominio

La acción fue presentada por la administración de la Comunidad Las Colinas, sector perteneciente a Valle Escondido, uno de los complejos residenciales más exclusivos del país.

Marcelo “Chino” Ríos podría sumar un nuevo frente judicial en Chile. El exnúmero uno del tenis mundial aparece involucrado en un proceso iniciado por la comunidad de un exclusivo condominio ubicado en la comuna de Lo Barnechea, debido a una deuda que se habría acumulado durante los últimos años.

Según consignó The Clinic, la acción fue presentada por la administración de la Comunidad Las Colinas, sector perteneciente a Valle Escondido, uno de los complejos residenciales más exclusivos del país.

Según antecedentes contenidos en una gestión preparatoria tramitada ante la justicia, la comunidad busca el cobro de gastos comunes que permanecen impagos desde octubre de 2023 y que continúan aumentando mes a mes.

La deuda que complicaría al Chino Ríos

De acuerdo con los documentos presentados en el proceso, Ríos figuraría como responsable de las obligaciones asociadas a una vivienda ubicada en el sector Sendero Las Colinas, en su calidad de propietario.





“ A la fecha, adeuda a la Comunidad la suma total de $38.309.430 , conforme al detalle que consta en la nota de cobro de gastos de mantención y operación emitida por la administración de la Comunidad Las Colinas”, dice la acusación consignada por el citado medio.

Sin embargo, considerando que los cobros continúan generándose mensualmente, la cifra actualmente sería superior y podría sobrepasar los $40 millones.

Según consta en los antecedentes, el monto incluye gastos comunes acumulados durante cerca de 30 meses, además de multas asociadas al incumplimiento de pago.

Chino Ríos podría enfrentar una demanda

La acción presentada corresponde a una gestión preparatoria, procedimiento que suele anteceder una eventual demanda de cobro.

De acuerdo con la información consignada en el expediente, hasta ahora Marcelo Ríos no se habría presentado a las audiencias relacionadas con el caso.

Por esta razón, la deuda figura como confesa dentro del proceso. Si la gestión judicial prospera, la comunidad podría avanzar hacia una demanda formal para exigir el pago de los montos adeudados.

Cabe señalar que la propiedad involucrada no corresponde a la vivienda que habitaba el extenista y que vendió durante 2024, sino a otro inmueble que mantiene en el exclusivo complejo residencial de Lo Barnechea.