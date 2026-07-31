¿Siguen juntos? Paula Pavic responde a los rumores de separación con Camilo Huerta con enigmático mensaje

La empresaria reapareció en sus redes sociales con un mensaje para sus seguidores luego de que le llegaran varios comentarios sobre su supuesto quiebre amoroso con el personal trainer.

Paula Pavic rompió el silencio y abordó los rumores de quiebre con Camilo Huerta tras un intenso romance que protagonizaron en medio de un reality show.

Las especulaciones comenzaron hace algunos días, luego de que la expareja de Marcelo Ríos fuera vista sola en un viaje a Estados Unidos, a pesar de que había señalado que iría en compañía del personal trainer.

En sus redes sociales tampoco han aparecido juntos recientemente y no han dado señales de que el romance haya prosperado fuera de la pantalla.





Paula Pavic habló de su relación con Camilo Huerta

Sin embargo, Paula Pavic desechó todos los rumores de quiebre con un mensaje que compartió a través de sus historias de Instagram.

“Sé que no he aparecido mucho en redes pero quiero contarles en qué estoy porque al fin ya estoy un poco más adaptada a mi vida normal que es trabajar, trabajar, trabajar para lograr los objetivos que estoy buscando”, inició contando.

En ese sentido, la empresaria abordó una pregunta que se repetía entre sus seguidores en relación a su romance con Camilo Huerta.

“Me han llegado muchísimos comentarios de que no sé de dónde sacaron que ya no estoy en la relación que estaba o que porque yo estar acá ya no pasa nada con mi relación actual pero aquí les dejo una señal“, expresó mostrando un anillo en su mano.