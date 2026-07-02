“Estamos viendo la forma”: Paula Pavic confirma que está viviendo con Camilo Huerta y planean viajar a Estados Unidos

Paula se instaló con sus cinco hijos en un departamento donde también vive Camilo Huerta y aseguró que se llevan muy bien.

Este jueves, Paula Pavic confirmó que está viviendo con Camilo Huerta y los cinco hijos que tiene fruto de su matrimonio con Marcelo “Chino” Ríos.

La empresaria confesó que se sorprendió con el buen recibimiento que le dieron sus hijos, con quienes asegura que Camilo tiene una muy buena relación.





Paula Pavic está viviendo con Camilo Huerta

Paula y Camilo se conocieron en un reality show y salieron de él este fin de semana: “Los primeros días me fui con mi mamá y después llegaron los niños, así que al final nos fuimos a un departamento”, señaló Pavic en conversación con LUN.

Todo esto “hasta que nos vayamos a Estados Unidos con los niños y Camilo está con nosotros”.

Paula explicó que esta decisión se debe a que “salir y no vernos era como que sentíamos que nos haría demasiada falta; esto es como una extensión llegando a nuestra vida normal, pero juntos, haciendo todo juntos”.

Respecto de cómo se conocieron, esto ocurrió el día después de salir del encierro, donde Paula planeaba asistir a un asado con sus compañeros y preguntó si podía ir con sus hijos: “Camilo me fue a dejar para ir a buscarlos”.

“Me impresionó la respuesta de mis hijos hacia él (…) no sé si será porque me ven muy bien a mí o por cómo me trata él o porque de verdad lo encuentran simpático y se matan de la risa con él; lo recibieron super bien”, aseguró Pavic.

La relación entre ambos va viento en popa e incluso está en los planes que Camilo se vaya junto a ellos a Estados Unidos.

“El primer plan es que me tengo que ir a Estados Unidos porque mis hijos están desesperados y se quieren ir ya conmigo”, detalló la empresaria.

Paula estará dos semanas en Chile “para estar con Camilo lo que más pueda y empezar a ver qué es lo que vamos a hacer”.

“Estamos viendo la forma en la que él puede ir conmigo, no sé, mientras que organiza las cosas que él va a hacer acá”, confesó.

Finalmente, Paula explicó que sus hijos estudian en casa, por lo que no habría ataduras ni para ellos, ni para Pavic, ni para Camilo en cuanto a desplazarse a otros lugares.