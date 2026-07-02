Destructivo viento de 100 km/h en el sur dejó 23 damnificados y 9 lesionados

Una de las zonas más afectadas fue Lautaro en La Araucanía, aunque también se extendieron alarmas en zonas de las regiones de Biobío y Los Ríos.

Destructivos vientos provocaron emergencia en el sur donde las ráfagas alcanzaron hasta los 100 kilómetros por hora.

Una de las zonas más afectadas fue Lautaro en La Araucanía, aunque también se extendieron alarmas en zonas de las regiones de Biobío y Los Ríos.





Mientras se mantienen las labores en terreno para recuperar la conectividad, las autoridades confirmaron más de una veintena de damnificados y nueve lesionados por voladuras de techumbres.