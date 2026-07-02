Partidos de HOY jueves 2 de julio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Esta jornada Chilevisión llevará a tu pantalla la definición por los 16avos de final que tiene como uno de sus máximos atractivos el enfrentamiento entre el Portugal de Cristiano Ronaldo con la Croacia de Luka Modrić.

La ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúa este jueves con tres importantes partidos para definir a los clasificados a la siguiente fase.

Durante esta jornada destaca el duelo entre España y Austria, en donde La Roja europea tendrá que tendrá que mostrar su potencia para seguir avanzando.

Más tarde se medirán Portugal y Croacia, en el que puede ser el último partido en un mundial para Cristiano Ronaldo (41 años) o Luka Modrić (40 años).





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Partidos del Mundial jueves 2 de julio por Chilevisión

15:00 horas (previa desde las 14:00 por CHV) | España vs Austria | Estadio Los Ángeles, Estados Unidos

| Estadio Los Ángeles, Estados Unidos 19:00 horas (previa desde las 17:00 por CHV) | Portugal vs Croacia | Estadio Toronto, Canadá

Horario de partidos jueves 2 de julio en el Mundial 2026

15:00 horas: España vs Austria | Transmite CHV desde las 14:00

19:00 horas: Portugal vs Croacia | Transmite CHV desde las 17:00

23:00 horas: Suiza vs Argelia

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

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