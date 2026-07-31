Adolescente de 17 años se entrega por homicidio de estudiante en San Bernardo: Buscan a otros involucrados

De acuerdo a la información de la Fiscalía Metropolitana Occidente, se trata de un adolescente de 17 años que mantenía una orden de detención.

El presunto responsable del homicidio de un estudiante de 15 años, ocurrido la tarde del jueves 30 de julio en San Bernardo, fue detenido, según confirmó la Fiscalía Metropolitana Occidente en horas de esta tarde.

De acuerdo a información preliminar, el detenido es un adolescente de 17 años que tenía orden de detención, solicitada tras el crimen.

El joven se presentó ante la Fiscalía y posteriomente fue trasladado hasta dependencias del OS9 de Carabineros para prestar su declaración.





“El adolescente se puso a disposición de manera voluntaria en dependencias de la Fiscalía local de San Bernardo, en compañía de su madre“, informó Natalia González, fiscal especialista en responsabilidad penal adolescente de la Fiscalía local de San Bernardo.

También señaló que se están realizando nueva diligencias para “dar con la detención de los demás involucrados en este hecho”.

Se espera que su formalización se realice durante la jornada del sábado 1 de agosto en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Escolar falleció tras pelea en San Bernardo

Según los antecedentes policiales que se han conocido hasta ahora, un estudiante de 15 años, de nacionalidad venezolana murió durante la tarde del jueves.

El conflicto habría iniciado al interior del Liceo Polivalente Santiago de Compostela y se trasladó hasta el exterior, donde la víctima se enfrentó con un grupo de tres estudiante de tercero medio.