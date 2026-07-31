“Ya no podía ocultarlo”: Cony Capelli contó qué la llevó a revelar su embarazo de tres meses

La participante del estelar de Chilevisión reveló detalles de su proceso para convertirse en madre por primera vez y distintos famosos la felicitaron en redes sociales.

Cony Capelli anunció este jueves su embarazo mediante un video publicado en sus redes sociales en el que aparece mostrando su vientre junto a su pareja, Sebastián Daroch.

Durante la misma jornada, la participante de Fiebre de Baile se contactó con el panel de Plan Perfecto para entregar íntimos detalles de su proceso para convertirse en madre por primera vez.

De esta manera, Cony contó por qué decidió revelar la noticia: “ Habían cosas que ya no podía estar ocultando, las náuseas durante la competencia, empecé a vomitar. Llegué a un punto en el que dije ‘creo que es momento de decirle a la producción'”.

“Quiero agradecerles porque lo saben hace dos semanas aproximadamente y no se filtró en ninguna parte“, agregó.

Respecto a cómo se ha sentido durante su embarazo expresó: “Estoy contenta. Tengo tres meses y me he sentido pésimo. ¿Qué onda el sueño que uno siente? Agotador”.

Además, recordó que a sus excompañeros de Plan Perfecto “siempre les decía ‘yo me quiero puro casar’ y con mi pololo teníamos planes de comprometernos este año y casarnos el próximo. Y salió todo al revés“.

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Revisa las reacciones de los famosos al embarazo de Cony Capelli

Distintas celebridades comentaron en la publicación con la que Cony Capelli reveló su embarazo de tres meses.

Una de las primeras en reaccionar fue Diana Bolocco, quien escribió: “Seré tía”, haciendo alusión al cercano vínculo que mantiene con la influencer.

Por su parte, Tanza Varela también celebró la noticia con un tierno mensaje: “La Roma tendrá heredera de su ropita”, en referencia a su hija.

A las felicitaciones también se sumaron los actores Tiago Correa, Josefina Montané y Francisco Reyes; la cantante Princesa Alba; las influencers Alessia Traverso y Camila Andrade y la comediante Natalia Valdebenito, quienes le dedicaron mensajes de cariño y buenos deseos.