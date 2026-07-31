Uso de tarjetas de coordenadas acaba este sábado: Conoce quiénes podrán seguir utilizándolas

Aunque la normativa rige a partir de este sábado 1 de agosto, la CMF adelantó que las entidades bancarias podrán definir grupos de clientes que pueden continuar usando el mecanismo.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció que a partir de este sábado 1 de agosto dejarán de funcionar las tarjetas de coordenadas como mecanismo de autorización de transacciones bancarias.

Desde mañana entrará en vigencia la Norma de Carácter General N° 538, que establece nuevas medidas de seguridad y autenticación para eproceso de pagos y transacciones electrónicas.

Con esto se dará paso a sistemas de autenticación más modernos que ya se están usando en paralelo en las entidades bancarias como BE Pass, BE Face y Clave de Tarjeta .

Con este cambio, comienzan a ser obligatorios los casos en que debe aplicarse la Autenticación Reforzada de Clientes (ARC), especialmente en operaciones como las transferencias electrónicas de fondos y los procesos de enrolamiento digital.





La normativa establece que la ARC corresponde a un mecanismo de verificación de identidad que exige la combinación de dos de tres factores de autenticación:

Conocimiento: algo que el cliente sabe, como una contraseña.

Posesión: algo que el cliente tiene, como un dispositivo.

Inherencia; una característica propia del usuario, como su huella dactilar.

¿Quiénes pueden seguir usando la tarjeta de coordenadas?

La normativa también contempla que las propias entidades puedan definir grupos de clientes que continúen utilizando mecanismos de autenticación con datos impresos, como la tarjeta de coordenadas.

No obstante, la responsabilidad de informar a esos usuarios sobre los riesgos asociados al uso de este tipo de mecanismos recaerá en los propios emisores.

De esta forma, las entidades bancarias podrán seguir funcionando con este sistema de autenticación, aunque este estará disponible únicamente para los clientes que cumplan al menos uno de estos requisitos: