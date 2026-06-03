CMF autoriza mantener tarjetas de coordenadas: Revisa quiénes podrán seguir usando este método de verificación

La modificación a la norma busca facilitar su uso a aquellas personas que por diferentes razones no pueden utilizar el sistema BE Pass o BE Face, entre otros.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer la modificación de la norma que obligaba a los bancos a eliminar la tarjeta de coordenadas como método de verificación del cliente. Esto, para facilitar los accesos a aquellas personas que no puedan utilizar otros métodos más tecnológicos.

Esta medida comenzará a estar vigente desde el 1 de agosto, sin embargo, no estará disponible para todos, sino para un grupo de personas que ya había presentado dificultades para utilizar las plataformas bancarias.

Quiénes podrán seguir usando tarjeta de coordenadas

Según lo anunciado por la CMF, las entidades bancarias podrán seguir funcionando con este sistema de autenticación, aunque este estará disponible únicamente para los clientes que cumplan al menos uno de estos requisitos:

Ser adulto mayor.

Presentar condición de salud deteriorada o discapacidad.

Tener dificultades para acceder a sucursales u otros canales presenciales de atención.

No contar con dispositivos compatibles con los sistemas de autenticación exigidos por la entidad o presentar problemas para utilizarlos.

Cabe destacar que este regreso de las tarjetas de coordenadas no es automático, ya que cada banco deberá notificar a la CMF si es que optarán por esta facilidad para el grupo de personas anteriormente mencionado.