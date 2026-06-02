Alerta por presuntos engaños en créditos hipotecarios: Tres entidades y 21 denuncias bajo la lupa de la CMF

La Comisión para el Mercado Financiero alertó que son tres las organizaciones que habrían engañado a sus clientes en la gestión de créditos hipotecarios. El Sernac se sumó tras detectar la utilización de su logo.

Vendieron su casa con la ilusión de acceder a una más grande y a un crédito hipotecario supuestamente más conveniente que el de los bancos.

Pero lo que prometía ser una oportunidad inmobiliaria terminó convirtiéndose en una pesadilla. Eso es lo que acusan decenas de clientes en una denuncia que alertó a la Comisión para el Mercado Financiero.

Dicha entidad alertó que son tres las organizaciones que habrían engañado a sus clientes en la gestión de créditos hipotecarios. El Sernac se sumó a la acción tras detectar la utilización fraudulenta de su logo.