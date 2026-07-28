“Teme por su vida”: Actualizan estado de exparticipante de The Voice tras denuncia de femicidio frustrado

Sernameg confirmó que brindará apoyo jurídico y asumirá la representación legal de la cantante Leslie Pérez. Además, la Fiscalía confirmó que existe una denuncia contra la expareja de la artista.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) confirmó que brindará apoyo jurídico y asumirá la representación legal de la cantante Leslie Pérez, luego de que denunciara haber sido víctima de un femicidio frustrado en Coronel, región del Biobío.

Según relató el equipo de la artista a BioBioChile, los hechos ocurrieron tras una presentación en el restobar La Cabaña de Playa Blanca. Allí, su expareja se habría acercado para increparla y posteriormente la atacó física y verbalmente al interior del camarín.

“Él era un tipo celópata, violento. La increpa por una situación en particular que él poco menos se imaginó y en el camarín la agrede físicamente y verbalmente”, señalaron desde su círculo cercano.

De acuerdo con el relato, cerca de las 03:00 horas, la exparticipante de The Voice Chile intentó defenderse, momento en que el agrasaor la habría golpeado “con una botella, rompiéndole la cabeza. Quedó semiconsciente” . Tras la agresión, la cantante fue trasladada hasta el Hospital de Coronel para recibir atención médica.





SernamEG asume asesoría jurídica de Leslie Pérez

El equipo de la artista aseguró además que la situación pudo haber terminado de forma aún más grave. Según indicaron, luego de dejarla semiconsciente, el hombre habría intentado arrastrarla para llevársela en un vehículo, acción que fue impedida gracias a la intervención de personas que se encontraban en el lugar.

“Teme por su vida porque este intento de femicidio, si no fuera por la ayuda de las personas que estaban en el show, porque después de golpearla y dejarla semiinconsciente, la quiso arrastrar y llevarla en el auto”, afirmaron. Incluso agregaron que “si ella se hubiese subido, lo más probable es que hoy estaríamos lamentando una nueva víctima de femicidio”.

Respecto a su estado de salud, desde su entorno indicaron que la cantante se encuentra fuera de riesgo vital y recuperándose en su domicilio. Sin embargo, advirtieron que “emocionalmente está muy mal” y que actualmente “teme por su vida”

Tras conocerse la denuncia, la directora regional de Sernameg Biobío, Bárbara Monsalve, informó que el organismo tomó contacto con la artista para ofrecerle apoyo especializado.

“Como servicio, apenas tomamos conocimiento de estos hechos, nos pusimos en contacto con la víctima con el fin de poner a su disposición todo el apoyo especializado, lo que fue aceptado por ella”, señaló.

Por su parte, la Fiscalía confirmó que existe una denuncia contra la expareja de la cantante, identificada como César Cárdenas Silva. La denuncia fue recepcionada por la Subcomisaría de Coronel Centro durante la madrugada del domingo y, de manera preliminar, fue tipificada como lesiones leves, mientras Carabineros realiza diligencias para esclarecer lo ocurrido.