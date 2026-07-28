Encuentran el cuerpo calcinado de una joven en Vicuña: Fiscalía ECOH lidera la investigación

Tamara Sepúlveda Torres fue encontrada en un sitio eriazo. Según indicaron desde el municipio de Vicuña, la joven enfrentaba problemas de salud mental y se estaban realizando coordinaciones con su familia para su hospitalización.

La muerte de Tamara Sepúlveda Torres, una mujer de 30 años cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en la comuna de Vicuña, región de Coquimbo, está siendo intensamente investigada.

La mujer fue encontrada la mañana de este lunes en un sitio eriazo cercano a la sede social de la población Manuel Rodríguez.

Tras el hallazgo, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público fueron al lugar para realizar las primeras diligencias.





Sin embargo, hasta ahora las autoridades han mantenido total reserva sobre el caso, señalando que se trabajan diversas hipótesis para esclarecer lo ocurrido.

Municipio gestionaba apoyo psicológico

De acuerdo con el diario El Día, Tamara Sepúlveda era una persona conocida entre los vecinos del sector, donde con frecuencia era vista transitando por la vía pública.

El medio también informó que la joven enfrentaba problemas de salud mental, situación que habría sido puesta en conocimiento del municipio, el cual se encontraba realizando gestiones para brindarle apoyo y acompañamiento psicológico.

“Como municipio veníamos trabajando desde hace meses junto a la familia y los equipos de salud, realizando gestiones para que pudiera acceder a una hospitalización especializada en un recinto psiquiátrico, proceso que lamentablemente aún estaba pendiente”, comentó el alcalde de Vicuña, Mario Aros.

Por su parte, desde la organización “Olla Revuelta” de la región pidieron que investigue la posibilidad de un eventual femicidio.