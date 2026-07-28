28/ 07/ 2026 22:21

A un mes del terremoto en Venezuela: La debacle de las construcciones del chavismo

Un mes ya desde los dos terremotos que azotaron a Venezuela. Rafael Cavada es uno de los pocos periodistas chilenos que pudo llegar hasta la ciudad de Caracas para mostrar las labores de rescate. A la hora de los análisis, todos se preguntan cómo fue posible que los edificios en sólo segundos se desplomaran completamente dejando una cifra, hasta ahora, de 44 mil desaparecidos y más de 5 mil muertos. Documentos apuntan a construcciones fuera de norma y sin protocolos sísmicos, construidos en la época de Hugo Chávez. Rafael Cavada con la historia.