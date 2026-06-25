“Es desolador”: Alerta Roja en Vicuña por incendio forestal en cercanías de central hidroeléctrica

Según detalló Senapred, en las labores de control participan compañías de Bomberos de Vicuña, Paihuano y La Serena, además de dos técnicos de Conaf y un camión aljibe municipal.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó este jueves Alerta Roja para la comuna de Vicuña , en la Región de Coquimbo, debido a un incendio forestal que se mantiene en combate.

El siniestro se desarrolla en las cercanías de la Central Hidroeléctrica Puclaro.

Según informó el organismo, la emergencia corresponde al incendio denominado “Puclaro”, el cual ha consumido preliminarmente una superficie de una hectárea.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro permanece activo y es combatido por equipos de emergencia desplegados en la zona.





Bomberos y Conaf trabajan en el lugar

En las labores de control participan compañías de Bomberos de Vicuña, Paihuano y La Serena, además de dos técnicos de Conaf y un camión aljibe municipal.

La preocupación de las autoridades radica en que el foco del incendio se encuentra próximo a la Central Hidroeléctrica Puclaro, situación que motivó el reforzamiento de los recursos destinados a combatir las llamas.

El alcalde de Vicuña, Mario Aros, detalló en las redes sociales del municipio que “es desolador el panorama”. Sin embargo, indicó que “ya está un poco controlado el incendio dado que ya no hay nada más que se queme. Teníamos preocupación por las oficinas de la Junta de Vigilancia, pero eso ya está más tranquilo”.