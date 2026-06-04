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Fiscalía de Brasil presentó cinco cargos contra Germán Naranjo Maldini: Chileno está detenido por racismo

El ejecutivo fue arrestado en el aeropuerto de Guarulhos, Sao Paulo, el pasado 15 de mayo tras regresar a Brasil desde Alemania y desde esa fecha se encuentra detenido.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil presentó cinco cargos contra Germán Naranjo Maldini, chileno detenido en Brasil por poner en riesgo a pasajeros y proferir insultos racistas contra la tripulación.

En esa oportunidad, el ingeniero trató de “mono” a un funcionario, diciendo que andaba arriba de los árboles e imitando sonidos de este animal.

El sujeto fue arrestado en el aeropuerto de Guarulhos, Sao Paulo, el pasado 15 de mayo tras regresar a Brasil desde Alemania y desde esa fecha se encuentra detenido.

Fiscalía de Brasil presenta cinco cargos contra chileno detenido

Ahora se dio a conocer por parte del medio brasileño Globo, que las autoridades locales formalizarán al exdirectivo de la empresa pesquera Landes con cinco cargos: Poner en peligro la seguridad del transporte aéreo, insultos racistas a los empleados de la aerolínea, amenazas a los policías, desacato y resistencia a la autoridad. 

El abogado de Naranjo afirmó que su cliente ha estado recibiendo tratamiento psiquiátrico durante más de 13 años, donde tiene antecedentes de hospitalizaciones y toma medicamentos controlados de forma permanente.

Por este motivo, presentó una solicitud ante el Tribunal Federal para que se evalúe el estado clínico y mental.

 

 

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