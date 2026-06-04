Fiscalía de Brasil presentó cinco cargos contra Germán Naranjo Maldini: Chileno está detenido por racismo

El ejecutivo fue arrestado en el aeropuerto de Guarulhos, Sao Paulo, el pasado 15 de mayo tras regresar a Brasil desde Alemania y desde esa fecha se encuentra detenido.

El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil presentó cinco cargos contra Germán Naranjo Maldini, chileno detenido en Brasil por poner en riesgo a pasajeros y proferir insultos racistas contra la tripulación.

En esa oportunidad, el ingeniero trató de “mono” a un funcionario, diciendo que andaba arriba de los árboles e imitando sonidos de este animal.

El sujeto fue arrestado en el aeropuerto de Guarulhos, Sao Paulo, el pasado 15 de mayo tras regresar a Brasil desde Alemania y desde esa fecha se encuentra detenido.





Fiscalía de Brasil presenta cinco cargos contra chileno detenido

Ahora se dio a conocer por parte del medio brasileño Globo, que las autoridades locales formalizarán al exdirectivo de la empresa pesquera Landes con cinco cargos: Poner en peligro la seguridad del transporte aéreo, insultos racistas a los empleados de la aerolínea, amenazas a los policías, desacato y resistencia a la autoridad.

El abogado de Naranjo afirmó que su cliente ha estado recibiendo tratamiento psiquiátrico durante más de 13 años, donde tiene antecedentes de hospitalizaciones y toma medicamentos controlados de forma permanente.

Por este motivo, presentó una solicitud ante el Tribunal Federal para que se evalúe el estado clínico y mental.