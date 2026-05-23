Por pruebas insuficientes: Justicia brasileña rechazó traslado de Germán Naranjo a un recinto psiquiátrico

El empresario es acusado por los delitos de insultos racistas, homófobos y xenófobos contra un tripulante de cabina, el cual habló por primera vez con CHV Noticias.

La justicia brasileña rechazó la solicitud de traslado del empresario chileno Germán Naranjo Maldini a una clínica psiquiátrica desde el centro de detención donde permanece tras ser imputado por insultos racistas, homofóbicos y xenófobos contra un tripulante de cabina.

De acuerdo a lo señalado por el tribunal, “las pruebas presentadas por la defensa no acreditan que el chileno necesite tratamiento psiquiátrico”. Sus abogados argumentaron que Naranjo había consumido medicamentos y no recordaba lo ocurrido durante el incidente.

Durante las últimas horas, el auxiliar de vuelo afectado entregó declaraciones públicas por primera vez y aseguró que sufrió “homofobia, racismo y xenofobia”. Además, relató que el ingeniero lo empujó y amenazó con abrir “la puerta del avión cuando quisiera”.