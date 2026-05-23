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Por pruebas insuficientes: Justicia brasileña rechazó traslado de Germán Naranjo a un recinto psiquiátrico

El empresario es acusado por los delitos de insultos racistas, homófobos y xenófobos contra un tripulante de cabina, el cual habló por primera vez con CHV Noticias.

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

La justicia brasileña rechazó la solicitud de traslado del empresario chileno Germán Naranjo Maldini a una clínica psiquiátrica desde el centro de detención donde permanece tras ser imputado por insultos racistas, homofóbicos y xenófobos contra un tripulante de cabina.

De acuerdo a lo señalado por el tribunal, “las pruebas presentadas por la defensa no acreditan que el chileno necesite tratamiento psiquiátrico”. Sus abogados argumentaron que Naranjo había consumido medicamentos y no recordaba lo ocurrido durante el incidente.

Durante las últimas horas, el auxiliar de vuelo afectado entregó declaraciones públicas por primera vez y aseguró que sufrió “homofobia, racismo y xenofobia”. Además, relató que el ingeniero lo empujó y amenazó con abrir “la puerta del avión cuando quisiera”.

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