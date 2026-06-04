Amparo Noguera rechaza dichos del ministro Undurraga: “Una falta de respeto a la memoria de mi padre”

La actriz desmintió la acusación del titular de Culturas, quien aseguró haber sido víctima de una “encerrona” tras recibir pifias y gritos durante la presentación de la obra “La Pérgola de las Flores”, que dirigió por años Héctor Noguera, padre de la intérprete.

La actriz Amparo Noguera respondió a las acusaciones realizadas por el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien aseguró haber sido víctima de una “encerrona” durante una función de La Pérgola de las Flores en el Centro Cultural CEINA, donde fue recibido entre gritos y pifias.

En conversación con Culto de La Tercera, Noguera negó cualquier vínculo con la producción del montaje. “Yo no tengo ninguna relación con la producción ni con la dirección de La Pérgola de las Flores. La única relación que yo tengo es que es un montaje que me fascina por varias razones artísticas y emotivas”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que los dichos del secretario de Estado reflejan “una falta de información enorme respecto a las circunstancias que rodean esta obra” y agregó: “Pensar que yo comando esa producción o que tengo algún poder sobre el público que asiste o sobre el montaje o sobre los actores, es una desinformación importante”.





“Una falta de respeto a la memoria de mi padre”

La actriz también cuestionó que el ministro la responsabilizara por la presencia de la exministra Carolina Arredondo en la función. “ No solamente la descarto. La encuentro una deducción delirante. ¿Cuál es la base de eso? Es como algo que yo hubiera planificado maquiavélicamente”, señaló.

Al citado medio, Amparo explicó que ella asistió a la actividad cultural como invitada, ya que el montaje presentado es una versión que dirigió su padre, Héctor “Tito” Noguera. Se trataba de la primera función después de su fallecimiento en octubre de 2025.

“No soy ni política ni formo parte de nada. Yo soy una persona natural, soy una actriz. Soy la hija del director, que es Héctor Noguera, Premio Nacional de Artes de este país. Es una falta de respeto no sólo a mí, sino que hacia la memoria de mi padre , que no es un actor menor, que es un actor que ha hecho historia en este país”, emplazó.

Además, defendió que las manifestaciones contra las autoridades fueron espontáneas y las vinculó al descontento por los recortes en cultura. “La gente no está de acuerdo con las decisiones de los recortes en la cultura. ¿Qué pretenden? ¿Entrar a un lugar y que sean aplaudidos y vitoreados cuando la gente está descontenta?”, planteó.

Noguera también rechazó que se le relacionara con una supuesta organización política detrás de las pifias por haber participado en la campaña del Apruebo: “Yo soy una actriz que participó como participó mucha gente más. Y eso no me pone a mí, ni a ninguna de las personas que participamos en esa campaña, como una persona incitadora a la violencia. Eso es una irresponsabilidad”.