Ministro Undurraga apuntó contra Amparo Noguera tras pifias en obra teatral: “Fue una encerrona”

Visiblemente molesto, el titular de Culturas se refirió al tenso momento que vivió en la presentación de “La Pérgola de las Flores” en el Centro Cultural CEINA, donde fue recibido con pifias y gritos.

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, acusó haber sido víctima de una “encerrona” tras asistir a la presentación de la obra “La Pérgola de las Flores” en el Centro Cultural CEINA.

El secretario de Estado también apuntó a la actriz Amparo Noguera después del tenso momento que vivió el pasado sábado en el marco del Día del Patrimonio. Al llegar al recinto, fue recibido con gritos y pifias junto a la titular de Energía, Ximena Rincón.

En entrevista con Radio Universo, fue consultado sobre el origen de esta manifestación en su contra. “No creo que haya una reacción a los recortes en materia de cultura. Yo creo que hay una expresión de intolerancia propia del primer proceso constituyente y el estallido social“, afirmó.

Undurraga recordó que “hubo un grupo de gente que legítimamente gritó en forma pacífica a la entrada” del recinto. “Yo lo puedo entender, estamos en democracia; y cuando hay respeto, todas las ideas, aunque uno no las comparta, al menos se pueden expresar”, señaló.

“ Lo que vivimos adentro fue una encerrona. Aquí no había estudiantes, era una obra organizada por una productora comandada por la actriz Amparo Noguera, puesto que era una puesta en escena de una versión hecha por Tito Noguera, a quien respeto profundamente”, agregó.





La acusación de ministro Undurraga contra Amparo Noguera

En medio de la conversación, Undurraga afirmó que previamente se le había informado a su equipo que Noguera asistiría con una sobrina, pero al ingresar al teatro se enteró que la acompañante de la actriz era la exministra de Culturas, Carolina Arredondo.

“Yo no tengo ningún problema de estar sentado al lado de la ministra Arredondo, pero se me ocultó (…) Yo responsabilizo a los productores que permitieron que esto pasara“, relató el secretario de Estado.

La autoridad manifestó su molestia por omitir la presencia de la otrora ministra: “¿Por qué no me informaron? ¿Por qué tiene que ir oculta? ¿Por qué tiene que ir sobre la razón de es ‘sobrina’? (…) Al menos está rara la tos del gato, ¿o no?”.

Asimismo, acusó que se modificaron algunos textos de la obra para hacer alusión a “frases hechas por el presidente Kast”, como su polémico comentario de la “metáfora” . Además, se incorporaron pancartas en las que se exigía que no se hicieran recortes en cultura.





“Me hicieron una encerrona. O sea, no me atacaron físicamente, pero incluso cuando nos íbamos retirando por un costado, los actores que estaban detrás de la cortina me desearon que ojalá tuviera problemas físicos“, denunció el ministro.

Y agregó: “Yo entiendo que pueden estar enojados conmigo, que no votaron por nosotros y de hecho propusieron una nueva Constitución. La señora Noguera era vocera del Apruebo, dijo que iba a jubilar con $150 mil“.

“Un cretino dijo ‘este gallo no se puede levantar’, aludiendo a mi discapacidad física (…) Fueron cobardes, cuando yo bajé la escalera nadie gritó nada, pero bastó que yo me sentara para que empezaran las pifias”, apuntó.