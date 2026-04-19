Pulso Ciudadano: Aprobación del pdte. Kast cae a un 33% tras cadena nacional

El alza en su desaprobación se produce a un poco más de un mes de haber asumido su mandato, en medio de alzas, cobros del CAE y otras medidas.

Durante la mañana de este domingo se emitió una nueva entrega de la encuesta Pulso Ciudadano, la cual refleja que la aprobación al presidente José Antonio Kast cayó de un 34,7% a un 33,3% desde la medición de marzo.

A un mes de haber asumido su mandato, la medición muestra al mismo tiempo un aumento en la desaprobación del mandatario, pasando de 48,7% a 53,3%.

¿Qué dice la encuesta Pulso Ciudadano?

La encuesta se realizó entre el 15 y 17 de abril, por lo que los resultados reflejan la percepción de la ciudadanía tras los anuncios que realizó el mandatario en su primera cadena nacional el pasado miércoles.

En ese sentido, respecto a la percepción de los avances a nivel país, el 35,2% considera que se avanza de manera correcta, mientras que el 42% opina lo contrario y un 22,8% dice no estar seguro.

El 51% declara tener poca o nada de confianza en el presidente, mientras que un 24,5% lo hace medianamente y el 24,6% asegura tener total o mucha confianza.

Por otra parte, tras una serie de decretos que fueron retirados de Contraloría para su revisión, el cobro del CAE y el alza histórica de los combustibles, el 31,9% de la población cree que el país va en retroceso.





Asimismo, un 36,6% considera que el país está estancado y un 26,1% asegura que hay progreso.

Un panorama similar a lo que ocurre con la percepción de la situación económica de la nación. El 46,2% considera que en este aspecto se está muy mal, el 39,6% lo cataloga como regular y el 13% cree que está bien.

El 52,3% asegura que el país está peor que hace un año atrás en el gobierno del expresidente Gabriel Boric, el 29,9 % lo considera normal y el 16,1% dice que la nación está mejor.

Cadena nacional y almuerzo en La Moneda

Respecto de las medidas anunciadas en su primera cadena nacional, los resultados son parejos. Mientras que el 32,7% está de acuerdo, el 35,4% dice lo contrario y el 31,8% dice no estar de acuerdo ni en desacuerdo.

Caso opuesto es el del almuerzo del mandatario en La Moneda con sus compañeros de la Universidad Católica, donde el 46,5% manifestó que es un hecho grave, el 31,8 piensa lo contrario y el 21,7% señala que no es ni grave ni poco grave.

Impacto económico en las familias

Por otro lado, respecto del impacto económico en las familias, el 39,2% señala que su sueldo no alcanza para cubrir todos los gastos del hogar en el mes.

El 47,9% indica que alcanza justo para terminar dicho periodo de tiempo y el 11,1% menciona que alcanza durante todo ese periodo de tiempo y además puede ahorrar.

Finalmente, de aquí a dos meses más, el 52,7% declara que tendrá que disminuir el costo de sus gastos personales, el 36,2% los mantendrá y el 11,1% los aumentará.