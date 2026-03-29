Pulso Ciudadano: Desaprobación del pdte. Kast aumenta 22 puntos tras mega alza de combustibles

La última entrega de la encuesta Pulso Ciudadano fue realizada entre los días 26 y 27 de marzo, es decir, con el alza de combustibles ya concretada.

En una nueva entrega de la encuesta Pulso Ciudadano, el presidente José Antonio Kast registró una aprobación de 34,7%, lo que implica una baja de casi 13 puntos porcentuales.

La medición fue realizada entre el 26 y 27 de marzo, es decir, con el mega alza al valor de los combustibles ya concretada, tras la decisión ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de aplicar un recálculo al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Esta medición evidencia una baja respecto a la medición anterior, que data de la primera quincena de marzo, donde el mandatario alcanzó niveles más altos (47,5%), acumulando una caída de -12,8 puntos. En contraste, en el mismo periodo de su mandato, el expresidente Gabriel Boric alcanzó un 34% de aprobación.

El estudio arrojó que la desaprobación del actual mandatario aumentó 22 puntos, pasando de 26,3% a 48,7%.

Por segmento político, mientras el 75,1% de los votantes de derecha aprueba la gestión presidencial, solo el 30,1% del centro lo hace, y apenas el 4,3% de quienes se identifican con la izquierda avala al mandatario.





Alza de bencinas: 57,2% en desacuerdo con medida del gobierno

Respecto al alza en el precio de los combustibles, un 57,2% manifestó estar en desacuerdo con la decisión del gobierno de no activar el Mepco.

El rechazo “es transversal” en los segmentos socioeconómicos medios y bajos: en el segmento D-E llega a 58,5% y en el C3 a 59,8%. Entre quienes se identifican como opositores al Gobierno, el rechazo alcanza el 93,0%.

La encuesta señala que, incluso entre partidarios del gobierno, solo el 56,8% respalda la medida, mientras que un 15,7% se mostró en desacuerdo.

Opiniones dividas por candidatura de Bachelet en la ONU

La encuesta también midió la percepción ciudadana a la negativa del gobierno de respaldar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

La decisión “genera una opinión dividida” en la ciudadanía, señaló el estudio: Un 45,1% dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con no respaldar a la otrora mandataria.

En la otra vereda, un 31,8% se mostró en desacuerdo o muy en desacuerdo, mientras que un 23,1% de los encuestados declaró estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Respecto a la polémica comunicacional en torno a “la quiebra” del Estado, un 57,6% no considera cierta esta premisa, mientras que un 25,6% sí considera que el Estado está en quiebra.