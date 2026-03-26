Alza en combustibles: Estos son los descuentos para pagar menos en bencina durante marzo
A continuación te detallamos dónde puedes conseguir descuentos al cargar bencina, según el día de la semana y el banco que utilices.
La importante alza en el precio de la bencina a partir de este jueves, ha generado que los conductores busquen la forma de cómo llenar el estanque de sus vehículos de forma más económica.
Es por esto que a aquí te detallamos todos los posibles descuentos a los que puedes acceder durante la semana, por el mes de marzo, según el medio de pago de tu preferencia.
Ya sea si prefieres cargar en Copec, Shell o Aramco, las bencineras ofrecen un ahorro especial a los usuarios, el cual puede variar dependiendo de tu banco y si cancelas a través de la app o con tarjeta física.
Descuentos en bencina durante marzo
Conoce a continuación los mejores descuentos que se ofrecen para costear parte de la bencina este mes:
Días lunes
- Tarjeta Cencosud Scotiabank: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento por litro de combustible en tarjetas Black y $50 de descuento en Clásica y Platinum
- Tarjeta de crédito Banco Consorcio: En Aramco tuenes $150 de descuento por litro de combustible con $100.000 de tope con App Aramco y $80.000 de tope usando tarjeta física.
- Jumbo Prime: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento por litro de combustible, con tope 100 litros.
- Santander: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento para los clientes titulares del crédito automotriz Santander Consumer con pagos al día. Tope de 70 litros por carga.
- Municipalidades adheridas: En Aramco, tienes $15 de descuento por litro de bencina con tu RUT.
Días martes
- Tarjeta de crédito Banco Internacional: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento por litro de combustible al pagar con las tarjetas de crédito Mastercard Clásica, Gold y Black del Banco Internacional.
- Tarjeta de crédito Itaú Legend: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento por litro de combustible usando el código en el sitio Itaú Beneficios.
- Tarjeta de crédito BCI Líder: En Shell, usando app MiCopiloto, tienes $100 de descuento por litro de combustible con tope de $4.000 por carga, un uso diario y máximo dos al mes.
- Tarjeta Prepago Mercado Pago: En Aramco, usando la app, tienes $50 de descuento por litro de combustible al pagar con un tope de $5.000 mensuales.
- Santander: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento para los clientes titulares del crédito automotriz Santander Consumer con pagos al día. Tope de 70 litros por carga.
- Municipalidades adheridas: En Aramco, tienes $15 de descuento por litro de bencina con tu RUT.
Días miércoles
- Cualquier tarjeta en MiCopiloto: En Shell, usando la app, tienes $15 de descuento por litro de combustible al ingresar el código promocional “MIDCTO”. Se puede usar una vez al día, con tope 70 litros por carga.
- Tarjeta de crédito Visa Scotiabank: En Copec, usando la app, tienes hasta $100 de descuento por litro, según si eres cliente Platinum, Gold, Signature, Infinite o Singular.
- Santander: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento para los clientes titulares del crédito automotriz Santander Consumer con pagos al día. Tope de 70 litros por carga.
- Automóvil Club: En Copec, usando la app, si eres socio nuevo tiene $50 de descuento por litro.
- Tarjeta Banco Ripley (débito y crédito): En Aramco tienes hasta $150 de descuento por litro de combustible, con un tope de $8.000 al mes.
Días jueves
- Tarjeta de crédito ABC Visa: En Aramco tienes $150 de descuento por litro de combustible con tope de $10.000 al mes.
- Tarjeta de crédito Coopeuch: En Copec, usando la app, tienes $100 por litro de bencina de 93 octanos.
- Tarjeta de crédito BCI: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento por litro y cashback en BCI Plus.
- Santander: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento para los clientes titulares del crédito automotriz Santander Consumer con pagos al día. Tope de 70 litros por carga.
Días viernes
- Tarjeta Tempo prepago y crédito: En apps de Shell, Copec y Aramco tienes entre $50 y $300 de cashback por litro de combustible con un tope de $4.000 por carga, solo dos veces al mes.
- Banco Estado: Usando Rutpay en Copec, tienes $100 de descuento por litro de combustible, con un tope de 50 litros por carga.
- Santander: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento para los clientes titulares del crédito automotriz Santander Consumer con pagos al día. Tope de 70 litros por carga.
Días sábados
- Tarjeta de crédito MACHBANK: En Copec, usando la app, tienes hasta $100 de descuento por litro de combustible.
- Tarjeta de Crédito SBpay: En Aramco, tienes $150 de descuento por litro de combustible usando la app, con tope de $10.000. Pagos con tarjeta física tendrán descuento de $100 por litro.
- Santander: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento para los clientes titulares del crédito automotriz Santander Consumer con pagos al día. Tope de 70 litros por carga.
Días domingos
- Banco BICE: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento por litro de combustible con tarjeta de crédito Limitiess.
- Banco BICE: En Shell, usando la app, tienes $100 de descuento por litro de combustible que puedes usar solo una vez con un top de $5.000.
- Tarjeta de crédito Banco Security: En Shell, usando la app, tienes $100 de descuento por litro de combustible en una carga por tope de 50 litros y $5.000 de ahorro.
- Tarjeta de crédito Cruz Verde: En Copec, usando la app, tienes $150 de descuento por litro de combustible con tope de $10.000 al mes.
- Santander: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento para los clientes titulares del crédito automotriz Santander Consumer con pagos al día. Tope de 70 litros por carga.