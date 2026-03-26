Alza en combustibles: Estos son los descuentos para pagar menos en bencina durante marzo

A continuación te detallamos dónde puedes conseguir descuentos al cargar bencina, según el día de la semana y el banco que utilices.

La importante alza en el precio de la bencina a partir de este jueves, ha generado que los conductores busquen la forma de cómo llenar el estanque de sus vehículos de forma más económica.

Es por esto que a aquí te detallamos todos los posibles descuentos a los que puedes acceder durante la semana, por el mes de marzo, según el medio de pago de tu preferencia.

Ya sea si prefieres cargar en Copec, Shell o Aramco, las bencineras ofrecen un ahorro especial a los usuarios, el cual puede variar dependiendo de tu banco y si cancelas a través de la app o con tarjeta física.

Descuentos en bencina durante marzo

Conoce a continuación los mejores descuentos que se ofrecen para costear parte de la bencina este mes:

Días lunes

Tarjeta Cencosud Scotiabank : En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento por litro de combustible en tarjetas Black y $50 de descuento en Clásica y Platinum

: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento por litro de combustible en tarjetas Black y $50 de descuento en Clásica y Platinum Tarjeta de crédito Banco Consorcio : En Aramco tuenes $150 de descuento por litro de combustible con $100.000 de tope con App Aramco y $80.000 de tope usando tarjeta física.

: En Aramco tuenes $150 de descuento por litro de combustible con $100.000 de tope con App Aramco y $80.000 de tope usando tarjeta física. Jumbo Prime : En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento por litro de combustible, con tope 100 litros.

: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento por litro de combustible, con tope 100 litros. Santander : En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento para los clientes titulares del crédito automotriz Santander Consumer con pagos al día. Tope de 70 litros por carga.

: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento para los clientes titulares del crédito automotriz Santander Consumer con pagos al día. Tope de 70 litros por carga. Municipalidades adheridas: En Aramco, tienes $15 de descuento por litro de bencina con tu RUT.





Días martes

Tarjeta de crédito Banco Internacional : En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento por litro de combustible al pagar con las tarjetas de crédito Mastercard Clásica, Gold y Black del Banco Internacional.

: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento por litro de combustible al pagar con las tarjetas de crédito Mastercard Clásica, Gold y Black del Banco Internacional. Tarjeta de crédito Itaú Legend : En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento por litro de combustible usando el código en el sitio Itaú Beneficios.

: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento por litro de combustible usando el código en el sitio Itaú Beneficios. Tarjeta de crédito BCI Líder : En Shell, usando app MiCopiloto, tienes $100 de descuento por litro de combustible con tope de $4.000 por carga, un uso diario y máximo dos al mes.

: En Shell, usando app MiCopiloto, tienes $100 de descuento por litro de combustible con tope de $4.000 por carga, un uso diario y máximo dos al mes. Tarjeta Prepago Mercado Pago: En Aramco, usando la app, tienes $50 de descuento por litro de combustible al pagar con un tope de $5.000 mensuales.

Pago: En Aramco, usando la app, tienes $50 de descuento por litro de combustible al pagar con un tope de $5.000 mensuales. Santander : En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento para los clientes titulares del crédito automotriz Santander Consumer con pagos al día. Tope de 70 litros por carga.

: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento para los clientes titulares del crédito automotriz Santander Consumer con pagos al día. Tope de 70 litros por carga. Municipalidades adheridas: En Aramco, tienes $15 de descuento por litro de bencina con tu RUT.

Días miércoles

Cualquier tarjeta en MiCopiloto : En Shell, usando la app, tienes $15 de descuento por litro de combustible al ingresar el código promocional “MIDCTO”. Se puede usar una vez al día, con tope 70 litros por carga.

: En Shell, usando la app, tienes $15 de descuento por litro de combustible al ingresar el código promocional “MIDCTO”. Se puede usar una vez al día, con tope 70 litros por carga. Tarjeta de crédito Visa Scotiabank : En Copec, usando la app, tienes hasta $100 de descuento por litro, según si eres cliente Platinum, Gold, Signature, Infinite o Singular.

: En Copec, usando la app, tienes hasta $100 de descuento por litro, según si eres cliente Platinum, Gold, Signature, Infinite o Singular. Santander : En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento para los clientes titulares del crédito automotriz Santander Consumer con pagos al día. Tope de 70 litros por carga.

: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento para los clientes titulares del crédito automotriz Santander Consumer con pagos al día. Tope de 70 litros por carga. Automóvil Club : En Copec, usando la app, si eres socio nuevo tiene $50 de descuento por litro.

: En Copec, usando la app, si eres socio nuevo tiene $50 de descuento por litro. Tarjeta Banco Ripley (débito y crédito): En Aramco tienes hasta $150 de descuento por litro de combustible, con un tope de $8.000 al mes.

Días jueves

Tarjeta de crédito ABC Visa : En Aramco tienes $150 de descuento por litro de combustible con tope de $10.000 al mes.

: En Aramco tienes $150 de descuento por litro de combustible con tope de $10.000 al mes. Tarjeta de crédito Coopeuch : En Copec, usando la app, tienes $100 por litro de bencina de 93 octanos.

: En Copec, usando la app, tienes $100 por litro de bencina de 93 octanos. Tarjeta de crédito BCI : En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento por litro y cashback en BCI Plus.

: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento por litro y cashback en BCI Plus. Santander: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento para los clientes titulares del crédito automotriz Santander Consumer con pagos al día. Tope de 70 litros por carga.





Días viernes

Tarjeta Tempo prepago y crédito : En apps de Shell, Copec y Aramco tienes entre $50 y $300 de cashback por litro de combustible con un tope de $4.000 por carga, solo dos veces al mes.

: En apps de Shell, Copec y Aramco tienes entre $50 y $300 de cashback por litro de combustible con un tope de $4.000 por carga, solo dos veces al mes. Banco Estado : Usando Rutpay en Copec, tienes $100 de descuento por litro de combustible, con un tope de 50 litros por carga.

: Usando Rutpay en Copec, tienes $100 de descuento por litro de combustible, con un tope de 50 litros por carga. Santander: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento para los clientes titulares del crédito automotriz Santander Consumer con pagos al día. Tope de 70 litros por carga.

Días sábados

Tarjeta de crédito MACHBANK : En Copec, usando la app, tienes hasta $100 de descuento por litro de combustible.

: En Copec, usando la app, tienes hasta $100 de descuento por litro de combustible. Tarjeta de Crédito SBpay : En Aramco, tienes $150 de descuento por litro de combustible usando la app, con tope de $10.000. Pagos con tarjeta física tendrán descuento de $100 por litro.

: En Aramco, tienes $150 de descuento por litro de combustible usando la app, con tope de $10.000. Pagos con tarjeta física tendrán descuento de $100 por litro. Santander: En Copec, usando la app, tienes $100 de descuento para los clientes titulares del crédito automotriz Santander Consumer con pagos al día. Tope de 70 litros por carga.

Días domingos