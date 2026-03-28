VIDEO | “No podía ir a estudiar al extranjero”: Frase del Pdte. Kast desató críticas por “profunda desconexión”

Diversas reacciones y críticas generaron en la oposición las declaraciones del presidente José Antonio Kast al ejemplificar la crisis económica de una familia chilena con sus experiencias personales.

Diversas reacciones generaron las declaraciones del presidente José Antonio Kast al referirse a la forma en la que las familias chilenas abordan una crisis económica.

En el marco de la inauguración de un centro de distribución en la comuna de Pudahuel, el jefe de Estado abordó el presente del país tras la alza histórica en el precio de los combustibles y otros productos de uso cotidiano.

Un discurso que generó controversia en redes y en el espectro político, luego de que el mandatario ejemplificara el contexto social con las crisis financieras que se vivían en familia cuando él era joven.

“A mi padre le tocaron varias crisis, y en cada crisis nos reunía y decía ‘bueno, ¿qué hacemos?'”, comenzó señalando, para luego agregar que “uno no podía ir a estudiar al extranjero, el otro no podía salir de vacaciones“, entre otras labores de “colaboración y unidad“.





Diputados critican “profunda desconexión” de Pdte. Kast tras ejemplo de crisis familiar

A través de la red social X, parlamentarios de oposición fueron críticos de las declaraciones del mandatario, enfatizando que los problemas de la ciudadanía no eran viajar, sino más bien “llegar a fin de mes”.

La diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, reaccionó señalando que “la comparación del Presidente Kast demuestra la profunda desconexión de su gobierno con la mayoría de los chilenos y chilenas. No se trata de viajar o no. ¡Se trata de llegar a fin de mes!”.

En la misma línea, el diputado Matías Fernández (FA) afirmó que las declaraciones eran una “desconexión total. Para Kast una crisis es no viajar al extranjero o tomarse vacaciones; mientras que para el 90% restante es no poder llegar a fin de mes“.

¿Vacaciones? ¿Viajes al extranjero? ¿Trabajar en la empresa del papá? La comparación del Presidente Kast demuestra la profunda desconexión de su gobierno con la mayoría de los chilenos y chilenas. No se trata de viajar o no.

¡Se trata de llegar a fin de mes! — Carolina Tello Diputada D5 (@AbogadaTello) March 27, 2026

Desconexión total. Para Kast una crisis es no viajar al extranjero o tomarse vacaciones; mientras que para el 90% restante es no poder llegar a fin de mes. https://t.co/yyM9VT0YD9 — Matías Fernández Hartwig (@mati_fernandez) March 28, 2026



