“Un colegio no puede ser un lugar de violencia”: Presidente Kast condena ataque a inspectora que fue asesinada en Calama

El mandatario instruyó a las ministras de Educación, María Paz Arsola, y de Seguridad, Trinidad Steinert, para que viajen a Calama.

Este viernes, el presidente José Antonio Kast se pronunció respecto de la muerte de una inspectora que fue atacada por un alumno al interior de un colegio en Calama.

Producto de los hechos, hay otros tres alumnos que resultaron heridos, mientras que el atacante, que portaba armas y líquido acelerante, fue detenido.





¿Qué dijo el presidente Kast?

Al respecto, a través de X el mandatario señaló: “Condenamos el brutal ataque ocurrido hoy en un colegio de Calama. Una inspectora perdió la vida y cuatro personas más resultaron heridas”.

En esa misma línea, agregó: “Un colegio no puede ser un lugar de violencia. He instruido a las ministras de Educación y Seguridad que viajen al norte para liderar la respuesta de este grave hecho”.

Finalmente, desde el Instituto Obispo Silva Lezaeta, donde ocurrió el ataque, mencionaron: “Como institución de fe católica, nos encomendamos a Dios y a nuestra Santísima Madre, implorando consuelo para la familia de quien fue nuestra colega, compañera y amiga”.

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