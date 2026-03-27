Estudiante mató a inspectora y apuñaló a 4 personas en colegio de Calama

El ataque habría sido protagonizado por un alumno de 4.° medio. Personal de Carabineros se encuentra desarrollando las primeras diligencias en el lugar.

Durante la mañana de este viernes se reportó un ataque armado al interior de un colegio en Calama que ocasionó la muerte de una inspectora y dejó a cuatro personas heridas.

De acuerdo a información policial, alrededor de las 10:40 horas, personal de Carabineros concurrió hasta el Instituto Obispo Silva Lezaeta para verificar un procedimiento por una “agresión con arma blanca al interior del recinto educacional“.

Al arribar al lugar, personal policial constató que “un alumno de 4° medio habría agredido momentos antes a tres alumnos y a dos inspectoras del establecimiento“.

Producto de la gravedad de las lesiones ocasionadas, una de las inspectoras, identificada como M.V.R.V., de 59 años, murió en el lugar.





Estudiante mató a inspectora e hirió a otras cuatro personas en colegio de Calama

Carabineros informó que, tras llegar al establecimiento, “el individuo fue reducido y detenido en el lugar, siendo trasladado posteriormente hasta el hospital local para la constatación de lesiones”, comenzó.

Luego de haber constatado lesiones, el agresor fue derivado a la 1.ª Comisaría para continuar con el procedimiento correspondiente, conforme a las instrucciones del Ministerio Público.

En la misma línea, detallaron que las demás personas lesionadas, una inspectora y tres alumnos, fueron trasladadas a un centro asistencial para su respectiva evaluación médica.

Luego de que ocurrieran los hechos, se decidió la suspensión inmediata de las clases, procediendo además a la evacuación total de alumnos, docentes y personal administrativo.

Comunicado oficial del colegio

Desde el Instituto Obispo Silva Lezaeta señalaron que “como institución de fe católica, nos encomendamos a Dios y a nuestra Santísima Madre, implorando consuelo para la familia de quien fue nuestra colega, compañera y amiga”.

“Oramos por los heridos, por su pronta recuperación, y por cada miembro de esta comunidad que hoy necesita fortaleza, esperanza y consuelo”, finalizaron a través de un comunicado.