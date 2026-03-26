26/ 03/ 2026 07:58

Con un disparo en la cabeza: Encuentran cuerpo al interior de auto abandonado en Quinta Normal

Carabineros se encuentra investigando un vehículo abandonado en calle Edison, en Quinta Normal, con un cuerpo sin vida en su interior. De forma preliminar, la víctima sería un hombre baleado en la cabeza, el cual se encontró en un auto sin patente y con encargo por robo. El hecho se dio a conocer tras un llamado de vecinos para notificar una actitud sospechosa de unos sujetos alrededor de un automóvil. De momento es materia de investigación cómo ocurrieron los hechos y posibles autores del crimen.