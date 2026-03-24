AHORA | Gobierno de pdte. Kast retira el apoyo a candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

Desde el gobierno comunicaron la decisión de que Chile no respaldará la candidatura de la expresidenta a las Naciones Unidas.

Durante el mediodía de este martes, el gobierno dio a conocer la decisión de retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de las Naciones Unidas (ONU).

A través de un comunicado señalaron que “el Gobierno de Chile informa que ha decidido retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas”.

Lo anterior, argumentando que “hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación“.

En la misma línea, el texto señala que “junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior, dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura“.

Cabe precisar que esta decisión no pone fin a la candidatura de la expresidenta, puesto que su postulación cuenta con el respaldo de Brasil y México.

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