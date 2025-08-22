 ONU declara oficialmente hambruna en la Franja de Gaza: “Un fracaso para toda la humanidad” - Chilevisión
Minuto a minuto
Reportan hallazgo de cráneos humanos en inmueble de la Logia Masónica en San Miguel Alerta por desaparición de cuatro tripulantes: Buscan lancha pesquera que naufragó en Magallanes ONU declara oficialmente hambruna en la Franja de Gaza: “Un fracaso para toda la humanidad”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/08/2025 09:37

ONU declara oficialmente hambruna en la Franja de Gaza: “Un fracaso para toda la humanidad”

El organismo advirtió que, de no tomar acciones inmediatas, las muertes por la falta de acceso extrema a alimentos y agua aumentarán.

Publicado por Gabriela Sambuceti

Este viernes, la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), respaldada por la las Naciones Unidas (ONU), declaró oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, al centro y norte de la Franja. Esto, en medio del asedio de Israel en la zona.

Mediante un informe, el organismo señaló que la zona se encuentra en la fase 5, lo que se traduce en una falta de acceso extrema a alimentos y agua, además de una alta tasa de mortalidad.

De igual manera, indicaron que se trataría de una hambruna “creada por el hombre” y que, por tanto, “puede ser revertida”. Esto, según señaló el director de la Oficina de Asuntos Humanitarios del mismo organismo, Tom Fletcher, debido a que “los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel”.

Niveles “catastróficos”

“No debe quedar duda alguna de que es necesario tomar medidas inmediatas a gran escala. Cualquier retraso en la entrega de ayuda solo provocará un incremento inaceptable de la mortalidad por causas relacionadas con la hambruna”, agregó el documento.

De igual manera, el organismo ha advertido que las cifras podrían aumentar a niveles “catastróficos” durante las próximas semanas.

“Si no se pone en marcha un alto el fuego para que la ayuda llegue a todos los afectados en la Franja de Gaza y si no se entrega asistencia y alimentos de forma inmediata, las muertes aumentarán”, señaló la entidad.

En esa misma línea, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, señaló que esto se trata de un “fracaso para toda la humanidad”. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Muere funcionario de la Armada en sector del Molo de Abrigo en Valparaíso

Lo último

Lo más visto

Tragedia en Valparaíso: Revelan causa de muerte del funcionario de la Armada en Molo de Abrigo

Hugo Montenegro, capitán de Bote Salvavidas de Valparaíso, detalló que durante la madrugada concurrieron al lugar tras la caída de tres personas al mar.

22/08/2025

“Estoy muy mal”: Cata Vallejos no dio más y rompió en llanto tras críticas por video en Argentina

“Yo también soy persona, también tengo familia, también le afecta. Estoy muy mal. Tengo mucha pena”, expresó la modelo y pareja de Pablo Galdames, jugador de Independiente.

22/08/2025

Reportan hallazgo de cráneos humanos en inmueble de la Logia Masónica en San Miguel

El descubrimiento se produjo tras el reporte de un robo en el lugar, lo que motivó la llegada de las autoridades para realizar una inspección, momento en que se efectuó el hallazgo.

22/08/2025

“Me apena y me da rabia”: Gala Caldirola revela la gran diferencia que vive entre Chile y España

Mediante una conversación con el ex Gran Hermano, Jorge Aldoney, Gala respondió a la pregunta de qué tiene España que no tenga Chile.

22/08/2025