ONU declara oficialmente hambruna en la Franja de Gaza: “Un fracaso para toda la humanidad” - Chilevisión

El organismo advirtió que, de no tomar acciones inmediatas, las muertes por la falta de acceso extrema a alimentos y agua aumentarán.

Este viernes, la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), respaldada por la las Naciones Unidas (ONU), declaró oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, al centro y norte de la Franja. Esto, en medio del asedio de Israel en la zona.

Mediante un informe, el organismo señaló que la zona se encuentra en la fase 5, lo que se traduce en una falta de acceso extrema a alimentos y agua, además de una alta tasa de mortalidad.

De igual manera, indicaron que se trataría de una hambruna “creada por el hombre” y que, por tanto, “puede ser revertida”. Esto, según señaló el director de la Oficina de Asuntos Humanitarios del mismo organismo, Tom Fletcher, debido a que “los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel”.

Niveles “catastróficos”

“No debe quedar duda alguna de que es necesario tomar medidas inmediatas a gran escala. Cualquier retraso en la entrega de ayuda solo provocará un incremento inaceptable de la mortalidad por causas relacionadas con la hambruna”, agregó el documento.

De igual manera, el organismo ha advertido que las cifras podrían aumentar a niveles “catastróficos” durante las próximas semanas.

“Si no se pone en marcha un alto el fuego para que la ayuda llegue a todos los afectados en la Franja de Gaza y si no se entrega asistencia y alimentos de forma inmediata, las muertes aumentarán”, señaló la entidad.

En esa misma línea, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, señaló que esto se trata de un “fracaso para toda la humanidad”.