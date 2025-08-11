Periodista asesinado dejó su última carta antes de su muerte: “No se olviden de Gaza... y de mí” - Chilevisión

Al-Sharif era uno de los reporteros más conocidos de la cadena Al-Jazeera. El ejército israelí declaró que el profesional era miembro de Hamás y que promovía "ataques contra civiles israelíes y soldados israelíes".

La cadena Al-Jazeera dio a conocer que dos corresponsales y tres camarógrafos del medio fueron asesinados mientras se encontraban en una tienda de campaña frente a la entrada principal del Hospital Al-Shifa, el centro asistencial central de la Franja de Gaza.

“El periodista de Al-Jazeera Anas Al-Sharif fue asesinado junto con cuatro colegas en lo que parece ser un ataque israelí, dijo el director del hospital Al-Shifa en Franja de Gaza”, reportó este domingo el canal de televisión en árabe con sede en Qatar.

El ejército israelí declaró que Al-Sharif, uno de los reporteros más conocidos de la cadena, era "el líder de una célula terrorista dentro de la organización terrorista Hamás y responsable de promover ataques contra civiles israelíes y soldados israelíes".

En julio, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) manifestó que estaban “profundamente preocupados” por la seguridad de Al Sharif y que el periodista temía por su vida tras ser objeto de “una campaña de desprestigio militar israelí, que él cree es un precursor de su asesinato”.

La organización añadió que 186 periodistas han muerto desde el comienzo de la guerra hace casi dos años, y agregó: “178 de esos periodistas son palestinos asesinados por Israel”.

La última carta de periodista asesinado en Gaza

Al-Sharif nació en 1996 en el campo de refugiados de Jabalia, en la Franja de Gaza, y se graduó en Comunicación de Masas, con especialización en radio y televisión por la Universidad Al-Aqsa.

Horas antes de su muerte, el comunicador de 28 años había realizado un publicación en X, donde alertaba por bombardeos intensos y concentrados en el este y sur de Gaza. Minutos después, su tienda de campaña fue destruida por el impacto.

"Este mi mensaje final. Si estas palabras llegan a ti, debes saber que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz. Primero, que la paz sea contigo y que Alá te bendiga. Alá sabe que di todo mi esfuerzo y todas mis fuerzas para ser un apoyo y una voz para mi pueblo, desde que abrí los ojos a la vida en los callejones y calles del campo de refugiados de Jabalia. Mi esperanza era que Alá prolongara mi vida para poder regresar con mi familia y seres queridos. Pero la voluntad de Alá fue primero. He vivido el dolor en todos sus detalles, he experimentado el sufrimiento y la pérdida muchas veces, pero nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin distorsión ni falsificación, para que Alá dé testimonio contra quienes guardaron silencio, quienes aceptaron nuestra muerte, quienes nos ahogaron la respiración y cuyos corazones permanecieron impasibles ante los restos dispersos de nuestros niños y mujeres, sin hacer nada para detener la masacre que nuestro pueblo ha sufrido durante más de un año y medio. Les insto a no dejar que las cadenas los silencien ni que las fronteras los limiten. Sean puentes hacia la liberación de la tierra y su gente, hasta que el sol de la dignidad y la libertad se levante sobre nuestra patria arrebatada. Les encomiendo el cuidado de mi familia. Les encomiendo a mi querida hija Sham, la luz de mis ojos, a quien nunca tuve la oportunidad de ver crecer como soñé. Les confío a mi querido hijo Salah, a quien he deseado apoyar y acompañar durante toda su vida hasta que fuese suficientemente fuerte para llevar mi carga y continuar la misión. Les confío a mi querida madre, cuyas benditas oraciones me trajeron hasta donde estoy, cuyas súplicas fueron mi fortaleza y cuya luz guió mi camino. Ruego que Alá le conceda fuerza y la recompense en mi nombre con la mejor de las recompensas. También les confío a mi compañera de toda la vida, mi amada esposa, Umm Salah (Bayan), de quien la guerra me separó durante largos días y meses. Sin embargo, se mantuvo fiel a nuestro vínculo, firme como el tronco de un olivo que no se doblega, paciente, confiando en Alá y asumiendo la responsabilidad en mi ausencia. Si muero, moriré firme en mis principios. Oh Alá, acéptame entre los mártires, perdona mis pecados pasados y futuros. Perdóname si he fallado y ruega por mí con misericordia. No se olviden de Gaza… Y no se olviden de mí en nuestras sinceras oraciones de perdón y aceptación".