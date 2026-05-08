Enel anuncia cortes de luz en 9 comunas de Santiago para este fin de semana

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 9 comunas de la región Metropolitana sufrirán corte de luz durante la jornada de este fin de semana (sábado 09 y domingo 10 de mayo).

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Pudahuel, San Miguel, Peñalolén, Ñuñoa, Santiago, Recoleta, Estación Central, La Florida y Las Condes.





Las 9 comunas de Santiago que sufrirán corte de luz este fin de semana

Sábado 9 de mayo

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:30 hasta las 14.30 horas.

Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Domingo 10 de mayo

Recoleta: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16.00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Peñalolén: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.