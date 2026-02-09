 Cadem: 47% de los encuestados no está de acuerdo con la candidatura de Michelle Bachelet en la ONU - Chilevisión
09/02/2026 12:25

Cadem: 47% de los encuestados no está de acuerdo con la candidatura de Michelle Bachelet en la ONU

Plaza Cadem hizo un sondeo que arrojó resultados negativos sobre la candidatura de la expresidenta, pero además reveló la expectativa de los encuestados sobre el próximo gobierno de José Antonio Kast.

Publicado por Lisette Pérez

La encuesta Plaza Pública Cadem realizada recientemente, consultó a los chilenos su opinión sobre la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría de la ONU.

Dicha candidatura está siendo apoyada por México y Brasil, sin embargo, el sondeo indica que la mayoría de los encuestados no está de acuerdo con ésta.

Candidatura de Bachelet en la ONU

En ese contexto, un 47% de los encuestados asegura estar en desacuerdo con la decisión del Presidente Gabriel Boric de apoyar la candidatura, mientras que el 44% está de acuerdo, 9% no sabe / no responde.

Por otro lado, un 41% cree que la candidatura debió ser presentada por este gobierno versus 45% que opina que la debería haber evaluado el próximo gobierno.

Conforme al escenario actual, un 49% cree que el Presidente electo, José Antonio Kast, debe mantener su apoyo a la candidatura y el 40% piensa que debiera retirarlo.

Expectativas futuro gobierno

En la misma instancia también se evaluaron las expectaciones de los ciudadanos sobre el próximo gobierno de José Antonio Kast, frente a lo cual un 56% cree que a Chile le irá bien, 23% opina que le va a ir regular y 19% que le irá mal.

Además, 65% estima que Kast cumplirá con priorizar las urgencias que tiene Chile, 53% con buscar acuerdos con distintas fuerzas políticas, 53% con no retroceder en derechos sociales, 49% con un gobierno de unidad nacional y 45% con dejar de lado temas asociados al debate valórico como aborto o eutanasia.

