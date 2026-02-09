Asociación de Aseguradoras suspende temporalmente venta de SOAP por aplicación de la Ley Jacinta - Chilevisión

Este domingo la Asociación de Aseguradoras de Chile (AACH) informó que se suspenderá temporalmente la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), por la entrada en vigencia de la Ley Jacinta.

Durante el mes de febrero se inicia la comercialización de este seguro, que es un requisito indispensable para poder renovar el permiso de circulación, si embargo, este se mantendrá en pausa hasta nuevo aviso.

¿Qué cambios introducirá la Ley Jacinta al SOAP?

Esta normativa duplicará las coberturas mínimas del SOAP, y además reducirá el plazo de pago de indemnizaciones por fallecimiento de 10 a 7 días hábiles.

La Ley Jacinta, aprobada de manera unánime en diciembre de 2025, busca introducir cambios más estrictos en la obtención y renovación de licencias de conducir, todo esto para fortalecer la seguridad víal.

¿Qué dice la AACH?

La Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) explicó en un comunicado que hasta que esta póliza no sea actualizada, las aseguradoras no están legalmente habilitadas para ofrecer el seguro. "Aún se encuentra pendiente que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) deposite la nueva póliza de dicho seguro en el Depósito de Pólizas".

"Las compañías aseguradoras lamentan esta situación, que es de carácter transitorio, y están a la espera de que la autoridad complete este trámite para poder volver a comercializar el SOAP a la brevedad bajo las nuevas condiciones", concluyó la entidad.