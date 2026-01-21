Ley Jacinta: El nuevo requisito médico que será obligatorio para renovar la licencia de conducir este 2026 - Chilevisión

La iniciativa surgió tras el caso de Jacinta González, niña que falleció en un siniestro vial provocado por un conductor que no contaba con licencia de conducir vigente.
La Ley Jacinta fue despachada desde el Congreso en dicimebre del 2025 y quedó lista para ser ley. La normativa establece nuevas exigencias para quienes postulen a la licencia de conducir.
Se trata de una modificación a 3 leyes: la de Tránsito, la que regula los seguros obligatorios de accidentes personales (SOAP) y el Código del Trabajo.
Según informó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la principal modificación a la hora de solicitar o renovar la licencia de conducir es:
Si una persona no informara de ello y participara de un siniestro, no solo cometerá una infracción grave de tránsito, sino que también se le cancelará la licencia.
Otros cambios anunciados tras la Ley Jacinta:
Tras su despacho desde el Congreso, la ley está a la espera de su publicación en el Diario Oficial y se proyecta su implementación durante el 2026.
"El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá dictar el reglamento de que trata la presente ley en el plazo de doce meses contado desde su publicación en el Diario Oficial, el que también será suscrito por el Ministerio de Salud”, explican desde la cartera.