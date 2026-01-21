Ley Jacinta: El nuevo requisito médico que será obligatorio para renovar la licencia de conducir este 2026 - Chilevisión

La iniciativa surgió tras el caso de Jacinta González, niña que falleció en un siniestro vial provocado por un conductor que no contaba con licencia de conducir vigente.

La Ley Jacinta fue despachada desde el Congreso en dicimebre del 2025 y quedó lista para ser ley. La normativa establece nuevas exigencias para quienes postulen a la licencia de conducir.

Se trata de una modificación a 3 leyes: la de Tránsito, la que regula los seguros obligatorios de accidentes personales (SOAP) y el Código del Trabajo.

La iniciativa surgió tras el caso de Jacinta González, una niña que falleció en un siniestro vial provocado por un conductor que no contaba con licencia de conducir vigente.

Las nuevas exigencias para obtener licencia de conducir en Chile

Según informó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la principal modificación a la hora de solicitar o renovar la licencia de conducir es:

Exigencia obligatoria de una declaración jurada, por parte de quien postula al documento, la cual busca acreditar que no cuenta con alguna enfermedad inhabilitante o restrictiva .

Si una persona no informara de ello y participara de un siniestro, no solo cometerá una infracción grave de tránsito, sino que también se le cancelará la licencia.

Otros cambios anunciados tras la Ley Jacinta:

Acreditación de la denominada “idoneidad física y psíquica” de los postulantes , la cual será definida a través de un reglamento, reemplazando así al actual instructivo que utilizan las direcciones de tránsito.

, la cual será definida a través de un reglamento, reemplazando así al actual instructivo que utilizan las direcciones de tránsito. Se duplican los actuales montos de indemnización asociados al SOAP , frente a la muerte o la incapacidad permanente total o parcial, si ocurriese un evento de este tipo.

Se modifican los fueros laborales que le correspondan a un trabajador, en caso del fallecimiento de un hijo o hija, cónyuge o conviviente civil.

¿Cuándo entrará en vigencia la Ley Jacinta?

Tras su despacho desde el Congreso, la ley está a la espera de su publicación en el Diario Oficial y se proyecta su implementación durante el 2026.

"El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá dictar el reglamento de que trata la presente ley en el plazo de doce meses contado desde su publicación en el Diario Oficial, el que también será suscrito por el Ministerio de Salud”, explican desde la cartera.