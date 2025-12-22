 Ley Jacinta: El NUEVO REQUISITO que cambia la entrega de licencias de conducir en Chile - Chilevisión
22/12/2025 18:32

Ley Jacinta: El nuevo requisito que debes cumplir para obtener o renovar la licencia de conducir

La iniciativa busca aumentar exigencias en materia de salud a quienes soliciten por primera vez o renueven su licencia de conducir. Quienes protagonicen accidentes y no hayan realizado este paso arriesgan perder el documento.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La Ley Jacinta fue aprobada y despachada en el Congreso, con lo que se incorporarán nuevas modificaciones a la Ley del Tránsito, aumentando los requisitos para obtener licencia de conducir

Dentro de los cambios que trae la normativa, se aumentan las exigencias para obtener o renovar la licencia y se establecen medidas de protección para las víctimas de accidentes de tránsitos.

La normativa contempla otros cambios como al Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). Por ejemplo, en caso de muerte, la indemnización se duplicará, aumentando de 300 a 600 UF, mientras que la cobertura por lesiones aumentará de 200 a 400 UF. 

El plazo para efectuar el pago también se reducirá de 10 a 7 días hábiles.

También se buscará proteger a padres, cónyuges y convivientes civiles, modificando los fueros laborales que le correspondan a un trabajador, en caso del fallecimiento de un hijo o hija, cónyuge o conviviente civil. 

La aplicación de la norma se realizará una vez que se publique el texto en el Diario Oficial. 

La nueva exigencia para obtener licencia de conducir

Sobre los cambios a la hora de solicitar o renovar la licencia de conducir, ahora se implementará la exigencia obligatoria de una declaración jurada del postulante, acreditando que no cuenta con alguna enfermedad inhabilitante o restrictiva.

Con esto, su una persona participa de un siniestro vial y no ha cumplico con el paso previo, se considerará como una infracción grave de tránsito

Además, el infractor también se expondrá a la cancelación de su licencia de conducir. 

¿Cuándo entrará en vigencia el nuevo requisito?

La Ley Jacinta ya terminó sus trámites en el Congreso, por lo que solo basta que sea publicada en el Diario Oficial para que entre en vigencia.

Se espera que este último paso puede ser realizado en los últimos días de diciembre o ya a inicios del 2026.

