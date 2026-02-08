Investigan homicidio en Conchalí: Víctima fue baleada por un motorista - Chilevisión

La familia del fallecido negó que la muerte del joven fuera "ningún tipo de rencilla previa ni rivalidad entre bandas".
La noche del sábado, el equipo de la Fiscalía ECOH confirmó un nuevo homicidio en la comuna de Conchalí, el cual se habría efectuado luego de que una persona fuera baleada en plena vía pública.
De forma preliminar, la víctima habría salido a comprar cuando fue interceptada por un motorista, con quien habría tenido un altercado hasta que este le disparó en al menos una ocasión.
El fatal hecho ocurrió en la calle Del Granito con Avenida El Mercurio, lugar hasta donde llegó Carabineros para corroborar la presencia de un joven gravemente herido, por lo que fue trasladado al SAR de la comuna.
"Al llegar, el sujeto tenía un disparo a la altura del cuello, y sin signos vitales", detalló el teniente Carlos Cortés, oficial de ronda de la Prefectura de Santiago Norte.
Sobre la víctima, se trataría de un hombre de aproximadamente 20 años, de nacionalidad chilena, que contaba con antecedentes policiales, sin causas pendientes.
Sobre la posibilidad de un ajuste de cuentas, el teniente indicó que la familia del fallecido negó cualquier "tipo de rencilla previa ni rivalidad entre bandas".
Equipo @ECOH_FiscaliaRM investiga junto BH de @PDI_CHILE un Homicidio Consumado con arma de fuego en comuna de Conchali. Víctima presenta al menos un impacto balístico que le provocó la muerte en un SAR de la misma comuna. pic.twitter.com/Vz0gJbXZPn— ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) February 8, 2026