Metro informa reapertura de estación Conchalí tras procedimiento de Bomberos - Chilevisión

Durante la mañana de este miércoles, Metro de Santiago informó a sus usuarios sobre la suspensión parcial del servicio en la Línea 3.

A eso de las 7:15 horas, el tren subterráneo indicó que la estación Conchalí, en el mencionado tramo, estaba "cerrada y sin detención de trenes". Tras cerca de una hora, desde Metro anunciaron la reapertura.

De manera preliminar, señalaron que la causa de la interrupción del servicio fue por un "procedimiento de Bomberos".

Algunos registros en redes sociales dieron cuenta de la presencia de humo y el trabajo de Bomberos en la superficie sobre la estación.