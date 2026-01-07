 Metro informa reapertura de estación Conchalí tras procedimiento de Bomberos - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Fatal choque entre bus de pasajeros y un auto cerca del aeropuerto de Santiago: Hay un fallecido Coordinaron vía Instagram: Revelan planificación de detenidos en golpiza y posterior muerte de joven en Talcahuano Minsal emite Alerta Alimentaria por toxina en leche para niños: Estos son los lotes denunciados VIDEO | Emotivo último adiós a Cristóbal Miranda: Familia y amigos exigieron justicia Una de las víctimas es Amparo Noguera: Así operaba banda que estafó a cuatro personas en cerca de $900 millones
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/01/2026 07:15

Metro informa reapertura de estación Conchalí tras procedimiento de Bomberos

A eso de las 7:15 horas, el tren subterráneo indicó que la estación Conchalí, en el mencionado tramo, estaba "cerrada y sin detención de trenes". Tras cerca de una hora, la estación fue reabierta.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este miércoles, Metro de Santiago informó a sus usuarios sobre la suspensión parcial del servicio en la Línea 3.

A eso de las 7:15 horas, el tren subterráneo indicó que la estación Conchalí, en el mencionado tramo, estaba "cerrada y sin detención de trenes". Tras cerca de una hora, desde Metro anunciaron la reapertura.

De manera preliminar, señalaron que la causa de la interrupción del servicio fue por un "procedimiento de Bomberos".

Algunos registros en redes sociales dieron cuenta de la presencia de humo y el trabajo de Bomberos en la superficie sobre la estación. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de protección para dueñas de casa 2026: Revisa acá si lo obtienes sin postular

Lo último

Lo más visto

Una de las víctimas es Amparo Noguera: Así operaba banda que estafó a cuatro personas en cerca de $900 millones

Los delincuentes llamaban desde la cárcel y se hacían pasar por ejecutivos bancarios. Luego el delito lo completaba otro antisocial que era un falso PDI.

07/01/2026

Sigue la tensión: Guardia Costera de EEUU incauta dos buques petroleros de “flota fantasma”

La acción permitió detener a los buques Sophia y Bella 1, embarcaciones correspondientes a la denominada "flota fantasma".

07/01/2026

Con vida y en buenas condiciones fueron encontrados los polluelos lanzados al vacío: Video generó indignación en Maitencillo

El video tuvo tanta repercusión que las autoridades se manifestaron al respecto y tras la denuncia el SAG encontró a los animales.

07/01/2026

Hombre fue baleado por delincuentes al interior de su hogar en Peñalolén tras resistirse a robo: Está en riesgo vital

En el inmueble estaban los dos hijos de la víctima de 14 y 16 años. Ellos no tienen lesiones.

07/01/2026