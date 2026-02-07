 Festival Vibra Fest de Parral 2026: Mira acá la transmisión en vivo de la última jornada del evento - Chilevisión
Minuto a minuto
Alerta por aumento de rescates en playas chilenas: expertos entregan recomendaciones para bañistas Incendio afecta laboratorio químico en Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile Largo historial de violencia: Quién es el jinete condenado a 20 años de cárcel por femicidio Emergencia aérea en Quillota: Avioneta sufrió accidente en despegue y se estrelló con pasajeros a bordo Eran dos matrimonios: Revelan detalles de las víctimas de la tragedia del Estuario de Reloncaví
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/02/2026 21:59

Festival Vibra Fest de Parral 2026: Mira acá la transmisión en vivo de la última jornada del evento

Chilevisión, el canal de los festivales, lo hizo de nuevo y trae por primera vez en señal abierta el Festival Vibra Fest de Parral 2026. Acá puedes ver en vivo la transmisión

Publicado por CHV Noticias

Este sábado 7 de febrero, Chilevisión se encargará de transmitir en vivo la segunda y última jornada el Festival Vibra Fest de Parral 2026, el cual se desarrollará en el Estadio Nelson Valenzuela Rojas, en la región del Maule.

Durante la primera noche, el evento lideró en sintonía con las presentaciones de Francisca Valenzuela, Che Copete y Tomo Como Rey, mientras que en esta segunda fecha el certamen contará con la presencia de: Memo Bunke, Movimiento Original y La Noche.

¿Dónde y cómo puedo ver el Festival Vibra Fest de Parral 2026?

Julio César Rodríguez y Daniela Muñoz estarán a cargo de animar este evento gratuito, cultural y familiar que comenzará a las 22:00 horas, después de CHV Noticias.

Finalmente, el Festival Vibra Fest de Parral 2026 se transmitirá en señal abierta por Chilevisión y también podrás verlo completamente gratis de manera digital y en vivo a través de nuestra señal online y la app MiCHV.

También puedes hacer click ACÁ y ver el festival:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono útiles escolares 2026: Consulta si tu hijo recibe el kit y cuándo se entrega

Lo último

Lo más visto

“Los mató directamente”: El desgarrador relato de tío de víctima de fatal atropello en Huechuraba

Jorge Berríos, familiar de uno de los jóvenes que murió durante la madrugada en Huechuraba, descartó que se tratara de un accidente y aseguró que el conductor "se subió a la vereda" buscando arrollarlo.

07/02/2026

Antes y después: Otakin se la jugó con un cambio de look completo y desató reacciones

"Entró papa congelada y salió papa frita natural", comentó un usuario ante el radical cambio en su corte de cabello y barba,

07/02/2026

Eran dos matrimonios: Revelan detalles de las víctimas de la tragedia del Estuario de Reloncaví

El sobreviviente sería hermano de una de las fallecidas en el accidente, en el cual también perdió a su esposa y su cuñado.

07/02/2026

Bono útiles escolares 2026: Consulta si tu hijo recibe el kit y cuándo se entrega

Para obtener el beneficio del Programa Útiles Escolares no es necesario postular, ya que se entrega a los estudiantes que cumplan con algunos requisitos.

07/02/2026