Festival Vibra Fest de Parral 2026: Mira acá la transmisión en vivo de la última jornada del evento - Chilevisión

Chilevisión, el canal de los festivales, lo hizo de nuevo y trae por primera vez en señal abierta el Festival Vibra Fest de Parral 2026. Acá puedes ver en vivo la transmisión

Este sábado 7 de febrero, Chilevisión se encargará de transmitir en vivo la segunda y última jornada el Festival Vibra Fest de Parral 2026, el cual se desarrollará en el Estadio Nelson Valenzuela Rojas, en la región del Maule.

Durante la primera noche, el evento lideró en sintonía con las presentaciones de Francisca Valenzuela, Che Copete y Tomo Como Rey, mientras que en esta segunda fecha el certamen contará con la presencia de: Memo Bunke, Movimiento Original y La Noche.

¿Dónde y cómo puedo ver el Festival Vibra Fest de Parral 2026?

Julio César Rodríguez y Daniela Muñoz estarán a cargo de animar este evento gratuito, cultural y familiar que comenzará a las 22:00 horas, después de CHV Noticias.

Finalmente, el Festival Vibra Fest de Parral 2026 se transmitirá en señal abierta por Chilevisión y también podrás verlo completamente gratis de manera digital y en vivo a través de nuestra señal online y la app MiCHV.

También puedes hacer click ACÁ y ver el festival: