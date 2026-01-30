¡Talentos extraordinarios! Revisa la parrilla de artistas confirmados en el Vibra-Fest de Parral 2026 - Chilevisión

El Vibra-Fest de Parral 2026 será transmitido por primera vez en señal abierta a través de Chilevisión, prometiendo dos jornadas energizantes.

Este viernes 6 y sábado 7 de febrero podrás disfrutar en la comodidad de tu casa una extraordinaria parrilla de artistas que harán cantar y reír a todos, y que son parte de este tradicional evento gratuito.

¿Quiénes participarán del Festival de Parral 2026?

Durante la primera jornada del evento, es decir, el viernes 6 de febrero, se presentarán los siguientes artistas:

Francisca Valenzuela

Che Copete

Tomo como Rey

En cuanto a la jornada del sábado 7 de febrero, estarán presentes:

Memo Bunke

Movimiento Original

La noche:

Recuerda que podrás disfrutar de esta nueva edición del festival de Parral en la señal abierta y online de Chilevisión.

Además, tendrás la posibilidad de ver la transmisión en todas nuestras plataformas digitales y en la aplicación MiCHV.