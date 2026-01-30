¡Talentos extraordinarios! Revisa la parrilla de artistas confirmados en el Vibra-Fest de Parral 2026 - Chilevisión

Chilevisión, el canal de los festivales, emitirá dos jornadas de esta nueva edición del evento gratuito de la Semana Parralina 2026. Descubre los artistas que estarán presentes en este imperdible show.
Viernes 30 de enero de 2026 | 13:51
El Vibra-Fest de Parral 2026 será transmitido por primera vez en señal abierta a través de Chilevisión, prometiendo dos jornadas energizantes.
Este viernes 6 y sábado 7 de febrero podrás disfrutar en la comodidad de tu casa una extraordinaria parrilla de artistas que harán cantar y reír a todos, y que son parte de este tradicional evento gratuito.
Durante la primera jornada del evento, es decir, el viernes 6 de febrero, se presentarán los siguientes artistas:
Francisca Valenzuela
Che Copete
Tomo como Rey
En cuanto a la jornada del sábado 7 de febrero, estarán presentes:
Memo Bunke
Movimiento Original
La noche:
Recuerda que podrás disfrutar de esta nueva edición del festival de Parral en la señal abierta y online de Chilevisión.
Además, tendrás la posibilidad de ver la transmisión en todas nuestras plataformas digitales y en la aplicación MiCHV.