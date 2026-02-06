Vibra-Fest de Parral 2026 se llena de arte: Ferias artesanales serán parte del festival transmitido por CHV - Chilevisión

No solo la música y el humor serán los protagonistas del evento, ya que decenas de emprendedores también harán acto de presencia para ofrecer sus productos al público. Conoce los detalles a continuación.
Viernes 6 de febrero de 2026 | 18:25
No queda nada para disfrutar del Festival Vibra-Fest de Parral 2026, que se transmitirá en vivo por las pantallas de Chilevisión este 6 y 7 de febrero.
Un evento cultural gratuito y familiar que contará con grandes artistas nacionales, pero además contará con un espacio especial para las artesanías.
Esta nueva edición del festival de Parral 2026 se desarrollará en el Estadio Nelson Valenzuela Rojas e incorporará un espacio diseñado exclusivamente para el fomento del desarrollo local.
En este lugar los emprendedores y artistas podrán ofrecer sus diversos productos a los asistentes del evento, el cual será animado por Julio César Rodríguez y Daniela Muñoz.
Este viernes 6 y sábado 7 de febrero se llevará a cabo la emisión del Festival Vibra-Fest de Parral a contar de las 22:00 horas por la señal abierta, online y nuestra aplicación MICHV.