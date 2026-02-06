Vibra-Fest de Parral 2026 se llena de arte: Ferias artesanales serán parte del festival transmitido por CHV - Chilevisión

No queda nada para disfrutar del Festival Vibra-Fest de Parral 2026, que se transmitirá en vivo por las pantallas de Chilevisión este 6 y 7 de febrero.

Un evento cultural gratuito y familiar que contará con grandes artistas nacionales, pero además contará con un espacio especial para las artesanías.

Zona de emprendedores en el Vibra-Fest de Parral

Esta nueva edición del festival de Parral 2026 se desarrollará en el Estadio Nelson Valenzuela Rojas e incorporará un espacio diseñado exclusivamente para el fomento del desarrollo local.

En este lugar los emprendedores y artistas podrán ofrecer sus diversos productos a los asistentes del evento, el cual será animado por Julio César Rodríguez y Daniela Muñoz.

¿Cuándo se transmite el festival?

Este viernes 6 y sábado 7 de febrero se llevará a cabo la emisión del Festival Vibra-Fest de Parral a contar de las 22:00 horas por la señal abierta, online y nuestra aplicación MICHV.