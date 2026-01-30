 ¡Por primera vez en señal abierta! Descubre cuándo se emitirá el Festival Vibra-Fest de Parral en CHV - Chilevisión
¡Por primera vez en señal abierta! Descubre cuándo se emitirá el Festival Vibra-Fest de Parral en CHV

Empieza febrero disfrutando de lo mejor de la música y el humor que ofrece este evento gratuito, el cual se desarrollará en el Estadio Nelson Valenzuela Rojas. Conoce todos los detalles a continuación.

Viernes 30 de enero de 2026 | 12:46

Chilevisión, el canal de los festivales, comenzará febrero con un nuevo evento que se transmitirá por primera vez en señal abierta. Se trata del Vibra-Fest de Parral 2026.

El evento contará con una parrilla extraordinaria de artistas musicales que harán cantar al público a todo pulmón en el Estadio Nelson Valenzuela Rojas.

El humor también estará presente en este evento cultural gratuito y familiar, el cual estará animado por Julio César Rodríguez y Daniela Muñoz.

¿Cuándo se transmitirá el Festival del Parral 2026?

El evento se desarrollará este viernes 6 y sábado 7 de febrero. Jornadas que estarán llenas de música, comedia y la mejor entretención.

Recuerda que podrás disfrutar de esta nueva edición del festival de Parral en la señal abierta y online de Chilevisión. 

Además, tendrás la posibilidad de ver la transmisión en todas nuestras plataformas digitales y en la aplicación MiCHV.

