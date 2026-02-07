Cris MJ estrena nuevo video a semanas del debut en el Estado Nacional: Revisa cómo comprar entradas - Chilevisión

El artista chileno se prepara para convertirse en el primer cantante de música urbana en llenar el Estadio Nacional.
Cris MJ sorprender a sus seguidores con el estreno del video de Botellita de Champagne, lanzamiento que llega a pocas semanas de su esperado debut en el Estadio Nacional.
Una propuesta visual de estética cinematográfica que refuerza el imaginario actual del artista chileno, cruzando lujo urbano, noche y actitud, en línea con el universo de su álbum Las Filtradas.
El registro audiovisual fue dirigido por el realizador estadounidense Michael Joseph y grabado en Santiago, mostrando una faceta más consolidada de Cris MJ.
Este nuevo material aparece en un momento clave de su carrera, ya que el cantante de Gata Only se prepara para su primer show en el Estadio Nacional.
Agendado para el 17 de abril, el concierto promete ser uno de los hitos más importantes del género urbano chileno.
Las entradas para el concierto de Cris MJ en el Estadio Nacional se encuentran disponibles a través del sistema web de Puntotickets.com.
A continuación puedes ver los precios y hacer click en la imagen para ser dirigido al sitio web donde podrás comprar tus entradas.