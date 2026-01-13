 “Con este gobierno hubo oídos sordos”: Alcalde Sichel pide reducir eventos masivos en el Estadio Nacional - Chilevisión
Minuto a minuto
Camila Polizzi fue vista utilizando una silla de ruedas en el Aeropuerto de Santiago Ley Naín-Retamal: ¿Qué dice la norma aplicada para absolver a Claudio Crespo? J.A. Kast responde a portazo de Perú de crear corredor humanitario: “Todo va a estar bien” Senapred declara alerta roja en Melipilla por incendio forestal Polémica por música en trenes: ¿Qué dice el Metro de Santiago de los cantantes?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
13/01/2026 13:29

“Con este gobierno hubo oídos sordos”: Alcalde Sichel pide reducir eventos masivos en el Estadio Nacional

El edil de Ñuñoa presentará medidas de protección junto a otros dos recursos y acude a la próxima presidencia para que sean tomados en cuenta.

Publicado por CHV Noticias

Posterior a los tres conciertos del cantante Bad Bunny en el Estadio Nacional, los vecinos de Ñuñoa denunciaron quedar aislados por la instalación de rejas al rededor del sector, por lo que el alcalde Sebastián Sichel planteó sus propuestas para reducir este tipo de problemas. 

Además de un recurso de protección, la autoridad le pidió al gobierno que asumirá en marzo que el Estadio Nacional pase a ser administrado por un directorio, y también solicitó una carta Gantt que impida que se realicen eventos masivos más de tres veces al mes. 

El edil hizo énfasis en que sus propuestas van dirigidas a la próxima administración y sostuvo que: "Con este gobierno hubo oídos sordos a las demandas de los vecinos de Ñuñoa". 

Productora Bizarro responde a las quejas

Los vecinos de la comuna se quejan de la instación de rejas que bloquearon la entrada y salida de las calles cercanas al recinto deportivo. Sin embargo, la productora se defiende argumentando que ofrecieron "pagar enrolamiento de vecinos" para que circularan sin problemas, pero no obtuvieron respuesta. 

La razón que justifica la ubicación de las rejas, es por las medidas que tomó la productora para evitar la llegada de revendedores y vendedores ambulantes. 

Se considera un hecho "anómalo" que los vecinos de la comuna tengan problemas para ingresar a sus hogares o que no puedan hacer algo tan simple como ordenar comida a domicilio cada vez que un acontecimiento de estas características tome lugar en el establecimiento. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Sé que podía hacer historia”: El profesor de Mulchén que cambió la vida de estudiante tras la PAES 2025

Lo último

Lo más visto

Amigos de Naya Fácil advierten motivos de su desaparición de redes en Egipto: “Los hombres la tratan...”

David Montoya y Tomás Printemps, conductores de La Previa de Fiebre de Baile, respondieron a la preocupación de algunos usuarios después que las últimas publicaciones de la influencer.

13/01/2026

Aferrados a un tronco: Detallan rescate de Paula Narváez y su familia tras accidente en kayak

La embajadora de Chile en Naciones Unidas vivió minutos de angustia tras sufrir un accidente en el río Maullín. Bomberos usaron dron térmico para ubicarlos y rescatarlos con vida.

13/01/2026

EXCLUSIVA | “Está afectada”: Actualizan paradero y estado de salud de Naya Fácil tras ausencia en redes sociales

Tomás Printemps, mejor amigo de Naya Fácil e integrante de The Ellas Show entregó todos los detalles sobre lo que ocurre con la influencer.

12/01/2026

“La estaba viendo morir”: Habla hija de mujer que murió tras cirugía de cadera en Hospital San Borja

CHV Noticias reconstruyó la historia de Gema Esparza, una mujer que ingresó al hospital para una cirugía de cadera y terminó falleciendo a los días de la cirugía. La investigación llegó al Ministerio Público, que investiga una denuncia por posible negligencia médica.

12/01/2026
Publicidad