“Con este gobierno hubo oídos sordos”: Alcalde Sichel pide reducir eventos masivos en el Estadio Nacional - Chilevisión

Posterior a los tres conciertos del cantante Bad Bunny en el Estadio Nacional, los vecinos de Ñuñoa denunciaron quedar aislados por la instalación de rejas al rededor del sector, por lo que el alcalde Sebastián Sichel planteó sus propuestas para reducir este tipo de problemas.

Además de un recurso de protección, la autoridad le pidió al gobierno que asumirá en marzo que el Estadio Nacional pase a ser administrado por un directorio, y también solicitó una carta Gantt que impida que se realicen eventos masivos más de tres veces al mes.

El edil hizo énfasis en que sus propuestas van dirigidas a la próxima administración y sostuvo que: "Con este gobierno hubo oídos sordos a las demandas de los vecinos de Ñuñoa".

Productora Bizarro responde a las quejas

Los vecinos de la comuna se quejan de la instación de rejas que bloquearon la entrada y salida de las calles cercanas al recinto deportivo. Sin embargo, la productora se defiende argumentando que ofrecieron "pagar enrolamiento de vecinos" para que circularan sin problemas, pero no obtuvieron respuesta.

La razón que justifica la ubicación de las rejas, es por las medidas que tomó la productora para evitar la llegada de revendedores y vendedores ambulantes.

Se considera un hecho "anómalo" que los vecinos de la comuna tengan problemas para ingresar a sus hogares o que no puedan hacer algo tan simple como ordenar comida a domicilio cada vez que un acontecimiento de estas características tome lugar en el establecimiento.