“La casita” de Bad Bunny se llenó de famosos en Chile: Influencer protagonizó coqueto momento - Chilevisión

Cantantes e influencers aprovecharon sus pocos minutos en cámara para bailar con el cantante puertorriqueño. A través de redes sociales, se viralizaron diversos registros.

Figuras chilenas del espectáculo y las redes sociales se tomaron "la casita" de Bad Bunny, uno de los segmentos más esperados del Debí Tirar Más Fotos World Tour.

El cantante puertorriqueño volvió a Chile con tres exitosos conciertos en el Estadio Nacional. Durante su último show, realizado el domingo 11 de enero, conocidos cantantes e influencers aprovecharon sus breves segundos en cámara.

Influencer protagonizó coqueto momento con Bad Bunny

Dentro de las celebridades nacionales invitadas estuvo Isabel Calvo, conocida como "La Leona" en TikTok, quien protagonizó un coqueto momento con el Conejo Malo.

El artista fijó su mirada en Calvo, mientras ella bailaba la canción VeLDÁ, desatando los gritos del público.

A través de redes sociales, la joven compartió este momento con la frase "por Chile, por Concepción y Talcahuano y por todas mis leonas".

Otras famosas y famosos nacionales que se subieron a "La Casita" de Bad Bunny en la última noche:

Karla Melo

Manuel Caro (Dunga)

Pablito Pesadilla

Loyaltty

Kidd Voodoo

Polimá Westcoast

Cris MJ

Paloma Mami

Revisa los registros acá:

@is4belcalvo por chile, por concepción y talcahuano y por todas mis leonas 🦁🇨🇱 ♬ sonido original - イサ Isa♡

@flipnoticias LOS ARTISTAS Y FAMOSOS EN LA CASITA DE BAD BUNNY EN CHILE 3 🏟️🇨🇱 #badbunny #chile @Bad Bunny @Cris MJ @Loyaltty Cheetahgirl🐆 @Paloma Mami @Saatiro @イサ Isa♡ @PablitoPesadilla ♬ sonido original - Flip Noticias