“La casita” de Bad Bunny se llenó de famosos en Chile: Influencer protagonizó coqueto momento - Chilevisión

12/01/2026 13:37

“La casita” de Bad Bunny se llenó de famosos en Chile: Influencer protagonizó coqueto momento

Cantantes e influencers aprovecharon sus pocos minutos en cámara para bailar con el cantante puertorriqueño. A través de redes sociales, se viralizaron diversos registros.

Publicado por CHV Noticias

Figuras chilenas del espectáculo y las redes sociales se tomaron "la casita" de Bad Bunny, uno de los segmentos más esperados del Debí Tirar Más Fotos World Tour.

El cantante puertorriqueño volvió a Chile con tres exitosos conciertos en el Estadio Nacional. Durante su último show, realizado el domingo 11 de enero, conocidos cantantes e influencers aprovecharon sus breves segundos en cámara.

Influencer protagonizó coqueto momento con Bad Bunny

Dentro de las celebridades nacionales invitadas estuvo Isabel Calvo, conocida como "La Leona" en TikTok, quien protagonizó un coqueto momento con el Conejo Malo.

El artista fijó su mirada en Calvo, mientras ella bailaba la canción VeLDÁ, desatando los gritos del público.

A través de redes sociales, la joven compartió este momento con la frase "por Chile, por Concepción y Talcahuano y por todas mis leonas".

Otras famosas y famosos nacionales que se subieron a "La Casita" de Bad Bunny en la última noche:

  • Karla Melo
  • Manuel Caro (Dunga)
  • Pablito Pesadilla
  • Loyaltty
  • Kidd Voodoo
  • Polimá Westcoast
  • Cris MJ
  • Paloma Mami

Revisa los registros acá:

@is4belcalvo

por chile, por concepción y talcahuano y por todas mis leonas 🦁🇨🇱

♬ sonido original - イサ　Isa♡

@flipnoticias LOS ARTISTAS Y FAMOSOS EN LA CASITA DE BAD BUNNY EN CHILE 3 🏟️🇨🇱 #badbunny #chile @Bad Bunny @Cris MJ @Loyaltty Cheetahgirl🐆 @Paloma Mami @Saatiro @イサ　Isa♡ @PablitoPesadilla ♬ sonido original - Flip Noticias

@lajuntaplus Hoy La Casita está llena de artistas nacionales 🤩🔥 Desde #KarlaMelo a #CrisMJ son sólo algunos de los que están vacilando y dándolo todo junto a #BadBunny en su último show en #Chile 🇨🇱 #LaJuntaPlus ♬ sonido original - LaJunta+

