Los detalles del encuentro entre Rauw Alejandro, Arturo Vidal, Cris Mj y Mauricio Isla - Chilevisión

Los cuatro se reunieron en el restaurante Osaka, ubicado en la comuna de Vitacura, y hablaron sobre vinos chilenos.

Rauw Alejandro llegó a Chile antes de lo presupuestado, pues sus presentaciones en el país comienzan este lunes 13 de octubre.

En redes sociales se le ha visto ensayando y aprovechando su tiempo libre, e incluso, la noche del jueves se reunió con Cris MJ, Mauricio Isla y Arturo Vidal, en un encuentro que rápidamente llamó la atención de sus fanáticos.

Según consignó Las últimas Noticias, los cuatro disfrutaron de una velada en el restaurante Osaka, ubicado en Vitacura, mientras que el puertorriqueño se sentó al lado de Cris MJ, quien fue con el que más conversó.

Allí, el cantante disfrutó de nigigris, wagyu, postres variados y habló junto a los futbolistas sobre vinos chilenos.

Posteriormente, los cuatro se sacaron una foto juntos que fue publicada a través de las redes sociales de Arturo Vidal, quien acompañó el registro con la descripción: "Buena cena".