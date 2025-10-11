 Los detalles del encuentro entre Rauw Alejandro, Arturo Vidal, Cris Mj y Mauricio Isla - Chilevisión
Minuto a minuto
Insólito hecho en Villa Alemana: La razón por la que ladrón devolvió celular robado Kast pasó a Jara: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD Tres civiles y un bombero resultaron heridos tras incendio que afectó a vivienda en Rodelillo Con un niño en brazos: Pareja atacó y amenazó a funcionaria de Cesfam en San Antonio Caso Nabila Rifo: Ministra Orellana apuntó a la responsabilidad del Poder Judicial
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/10/2025 11:31

Los detalles del encuentro entre Rauw Alejandro, Arturo Vidal, Cris Mj y Mauricio Isla

Los cuatro se reunieron en el restaurante Osaka, ubicado en la comuna de Vitacura, y hablaron sobre vinos chilenos.

Publicado por CHV Noticias

Rauw Alejandro llegó a Chile antes de lo presupuestado, pues sus presentaciones en el país comienzan este lunes 13 de octubre. 

En redes sociales se le ha visto ensayando y aprovechando su tiempo libre, e incluso, la noche del jueves se reunió con Cris MJ, Mauricio Isla y Arturo Vidal, en un encuentro que rápidamente llamó la atención de sus fanáticos.

Según consignó Las últimas Noticias, los cuatro disfrutaron de una velada en el restaurante Osaka, ubicado en Vitacura, mientras que el puertorriqueño se sentó al lado de Cris MJ, quien fue con el que más conversó.

Allí, el cantante disfrutó de nigigris, wagyu, postres variados y habló junto a los futbolistas sobre vinos chilenos.

Posteriormente, los cuatro se sacaron una foto juntos que fue publicada a través de las redes sociales de Arturo Vidal, quien acompañó el registro con la descripción: "Buena cena".

Publicidad

Destacamos

Noticias

FUAS 2026 se extenderá hasta el 22 de octubre: Revisa los beneficios para la educación superior

Lo último

Lo más visto

“Lloré”: Eugenia Lemos impactó al reaparecer en eventos a solo 11 días de dar a luz

La exchica reality asistió al lanzamiento de una nueva línea de ropa que tiene como protagonista a Emilia Dides. Allí, Lemos se refirió a cómo ha vivido el post parto.

11/10/2025

“No me imaginé que...”: Felipe Kast resveló si existen planes de matrimonio con Pamela Díaz

El senador habló sobre su matrimonio con Emelia Puga, el paso a la soltería y su actual relación con Pamela Díaz, ahondando en sus cualidades e incluso la opinión que tienen de ella en el mundo político.

11/10/2025

Insólito hecho en Villa Alemana: La razón por la que ladrón devolvió celular robado

Los hechos ocurrieron al interior de un minimarket y quedó grabado en las cámaras de seguridad. Al día siguiente el responsable dejó el teléfono en la entrada del lugar.

11/10/2025

Kast pasó a Jara: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD

José Antonio Kast se encuentra en el primer lugar de las preferencias, con un 25%, mientras que Jeannette Jara pasó al segundo lugar con un 24%.

11/10/2025