 VIDEO | Abrazados y bailando: Mon Laferte y Rauw Alejandro impactan con sorpresa en vivo - Chilevisión
Minuto a minuto
Se confirma absolución de Jorge Escobar: Corte rechazó recurso de nulidad de juicio por Caso Tomás Por falso testimonio a favor de Martín Pradenas: Fiscalía presenta acusación contra perito $10 mil es el costo: Denuncian venta ilegal de horas médicas por redes sociales ¿Qué pasa con Millaray Huichalaf? Machi imputada por dos muertes no se presentó a audiencia Medidas de seguridad en el Metro: Puertas para los andenes estarán lista recién en 2028
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/09/2025 12:43

VIDEO | Abrazados y bailando: Mon Laferte y Rauw Alejandro impactan con sorpresa en vivo

El artista puertorriqueño estrenó este viernes su nuevo álbum, que incluye una colaboración con la cantante chilena. Juntos presentaron en vivo el single durante la fiesta de lanzamiento.

Publicado por Gabriela Valdés

Este viernes Rauw Alejandro lanzó su nuevo disco Cosa Nuestra: Capítulo 0, el cual cuenta con una colaboración junto a la cantante nacional Mon Laferte.

Los cantautores le dan vida a la salsa "Callejón de los Secretos", canción que ocupa el puesto número 12 en el disco del artista.

El día de ayer el puertoriqueño realizó la fiesta de lanzamiento del álbum, donde invitó a la chilena y juntos bailaron al ritmo de su canción, instancia en la que incluso Rauw le regaló una rosa a Mon.

El momento se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde los internautas hicieron hincapié en la química entre ambos y lo mucho que les gustó la canción.

Mira los videos a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“Viuda negra”: Actriz chilena fue detenida en Argentina por drogar y robar a hombres en apps de citas

Antonella Lorena Marín Quintero, actriz, gestora cultural y directora de 46 fue detenida a comienzos de agosto por seducir, drogar y posteriormente robar a al menos cuatro hombres en Mar del Plata.

26/09/2025

¿Herencia en disputa? Daniela Aránguiz y Rigeo salieron al paso de rumores de pelea

Daniela Aránguiz y Rigeo respondieron a las declaraciones del periodista Sergio Rojas, quien sostuvo que ellos tuvieron un problema por una supuesta herencia.

26/09/2025

VIDEO | El último registro de las 3 jóvenes asesinadas en transmisión por redes sociales en Argentina

Las jóvenes fueron vistas por última vez abordando un vehículo a más de kilómetros de distancia del lugar donde sus cuerpos fueron encontrados.

26/09/2025

Familias con hijos reciben subsidio sin postulación: Consulta con tu RUT si te corresponde

El Subsidio Familiar está dirigido a madres, padres, tutores, guardadores y personas naturales que tengan niños o adolescentes a cargo. Conoce el monto, la fecha de pago y cómo revisar si lo obtienes con tu RUT.

26/09/2025