VIDEO | Abrazados y bailando: Mon Laferte y Rauw Alejandro impactan con sorpresa en vivo - Chilevisión

El artista puertorriqueño estrenó este viernes su nuevo álbum, que incluye una colaboración con la cantante chilena. Juntos presentaron en vivo el single durante la fiesta de lanzamiento.

Este viernes Rauw Alejandro lanzó su nuevo disco Cosa Nuestra: Capítulo 0, el cual cuenta con una colaboración junto a la cantante nacional Mon Laferte.

Los cantautores le dan vida a la salsa "Callejón de los Secretos", canción que ocupa el puesto número 12 en el disco del artista.

El día de ayer el puertoriqueño realizó la fiesta de lanzamiento del álbum, donde invitó a la chilena y juntos bailaron al ritmo de su canción, instancia en la que incluso Rauw le regaló una rosa a Mon.

El momento se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde los internautas hicieron hincapié en la química entre ambos y lo mucho que les gustó la canción.

Mira los videos a continuación:

Rauw Alejandro y Mon Laferte en su listening party de su álbum “Cosa Nuestra: Capítulo 0” ❤️‍🔥🇵🇷 pic.twitter.com/tZ4vPl1ukB — Rauw Alejandro Info (@rauwinfo) September 26, 2025