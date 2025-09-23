 VIDEO | Ignacio Socías celebró el triunfo de Stephanie Vaquer en la WWE y su reacción se volvió viral - Chilevisión
23/09/2025 12:07

VIDEO | Ignacio Socías celebró el triunfo de Stephanie Vaquer en la WWE y su reacción se volvió viral

A través de Instagram, el comediante subió el momento exacto en que la luchadora chilena ganó el campeonato mundial femenino. "Comparable solo con Copa América", reaccionó un usuario.

Publicado por CHV Noticias

El comediante Ignacio Socías, declarado fanático de la lucha libre, se viralizó en redes sociales con su reacción por el histórico triunfo de Stephanie Vaquer en la WWE.

El pasado sábado, Vaquer se convirtió en la primera chilena y sudamericana en obtener el campeonato mundial femenino de la WWE.

A través de Instagram, Socías compartió el momento del triunfo de la oriunda de San Fernando ante Iyo Sky en el evento Wrestlepalooza, disputado en Indianápolis, Estados Unidos.

La eufórica reacción de Ignacio Socías por Stephanie Vaquer

En el video se observa al humorista vistiendo una polera con la imagen de La Primera y sosteniendo un cinturón de la famosa compañía.

"¡Tenemos campeona chilena!", alertó Ignacio segundos antes del conteo que definió la victoria de Stephanie.

Luego, al más puro estilo chileno, soltó un estrepitoso garabato y gritó un "C-H-I" a modo de celebración.

La publicación fue compartida por la propia luchadora nacional y se llenó de comentarios de usuarios. "Comparable solo con Copa América", "Chile campeón", "todo niño soñó con esto" y "vivimos tu emoción", fueron parte de las reacciones.

Mira el momento acá:

