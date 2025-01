Humorista realiza particular crítica a Gabriel Boric y revela talento oculto del presidente - Chilevisión

Ignacio Socías recordó el periodo en que compartió con el mandatario mientras eran parte de la misma facultad en la Universidad de Chile.

El humorista chileno, Ignacio Socías, reveló una particular molestia que tiene con un accesorio que suele usar el presidente Gabriel Boric: su boina.

Asimismo, dio a conocer un talento oculto que tiene el Mandatario, quien aparentemente es bueno con el manejo de las voces, habilidad que intentó transferir al comediante durante su época universitaria.

Comediante critica accesorio del Pdte. Boric

En conversación con La Cuarta, Socías recordó su periodo universitario en el que conoció al presidente Boric, ya que ambos estudiaban en la misma facultad, lugar donde compartieron en un par de ocasiones.

Dada esta "cercanía" es que el comediante decidió, a modo de broma, autodenominarse "asesor comunicacional del Presidente Boric", con el fin de dar a conocer el malestar que le provoca la boina del mandatario.

"La boina me parece un problema. Si pudiera dar una asesoría comunicacional, sin ser un experto: la boina no la entiendo, ¡no puedo! Entiendo la propuesta, pero la boina... la boina... ¡No! Si Camila Vallejo (vocera) en un punto de prensa pudiera explicarla, porque comunicacionalmente no entiendo", explicó.

El talento oculto del presidente Boric

Asimismo, comentó un video de ambos del año 2010 en el que Boric imitada al Pato Donald, voz que Socías intentó replicar, sin mayor éxito.

"Estábamos en la misma facultad y yo trabajaba en la Radio de la Universidad de Chile (...) Invitaban a los dirigentes, pero el programa no era mío, no lo conducía ni producía; echaba la talla un rato. Siempre se daba un momento chistoso y el Presidente dijo que imitaba muy bien al Pato Donald. '¿En serio?', le preguntamos. 'Sí', dijo. Y lo imitaba muy bien, podía hablar como Donald, no solo hacer el sonido", recordó el comendiante.