“Castigada”: El inesperado giro en medio de acusación de Diana Bolocco a Cristián Sánchez - Chilevisión

Si bien todo partió como un descargo de Diana contra su esposo, la aparición de la hija de ambos dio completamente vuelta la situación.

Diana Bolocco y Cristián Sánchez tuvieron un particular enfrentamiento durante su último capítulo de Tarde o Temprano, instancia en que la comunicadora acusó a su esposo de ser muy desordenado.

Sin embargo, tras una inesperada aparición de su hija menor, Gracia, se reveló que la animadora también tiene sus complicaciones con el orden de su velador, lo que terminó en risas entre la familia.

"Llamas a eso que está al lado de tu cama, velador, y eso no es un velador. Por decirlo de manera elegante, porque podría decir que es un chiquero, pero voy a decir 'bodega' (...) las personas normales tenemos cosas que requerimos durante la noche", interpeló Diana a su marido.

En este sentido, reveló que el comunicador tiene en su mesa de luz: numerosas boletas, envases de remedios vacíos, cajas de vitaminas vacías, cables de celulares "obsoletos", envoltorios de comida, cajas de celulares, carcasas antiguas, libros sellados, etc.

"Wally se sentiría a gusto en el cajón de tu velador, entonces, por favor, una manito caritativa que pase y bote todo eso, te haría un gran favor", indicó Bolocco con diversión, haciendo que su esposo reflexionara al respecto.

"Te lo agradezco mucho, sabes que no lo había mirado así", comentó Cristián, para inmediatamente ser interrumpido por su hija Gracia, quien acusó a su madre de ser igual de desordenada que su papá.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Lanzando sin miedo la verdad sobre el velador de Diana en Santiago, confesó: "Tiene todo eso, y más. Tienes rosarios, que nunca rezas, así que no te sirven. Tienes unas botellitas que tienen una virgen, que no es agua bendita, nunca las has usado (...) también hay botellitas que están vacías, tienes usb chiquititos que ya no sirven, muchas billeteras que tampoco tienen uso".

Alegando que esas cosas eran regalos, Diana amenazó con echarles agua bendita a su marido e hija por "echarla al agua". "¡Castigada!, olvídate del helado", gritó entre risas a su Gracia por revelar su desorden.

Revisa AQUÍ el momento: