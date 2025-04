Isabel Allende hizo mea culpa en despedida del Senado: “No rehuyo de mi responsabilidad” - Chilevisión

La parlamentaria entregó un discurso en la Sala del Senado tras la resolución del TC que la obligó a dejar su cargo a raíz de la fallida venta de la casa de su padre.

La senadora Isabel Allende, que fue cesada de su cargo por resolución del Tribunal Constitucional (TC) por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, dio su último discurso ante el Senado.

Cabe recordar que la militante del Partido Socialista fue destituida de su cargo por violar el artículo 60 de la Constitución Política, que le prohíbe celebrar contratos con el Estado.

“Me veo hoy en la necesidad y el deber de hablar en uno de los momentos más difíciles de mi vida. No es fácil dirigirme a ustedes, probablemente sea mi última intervención en esta sala”, dijo visiblemente emocionada al inicio.

En su alocución la parlamentaria se despidió de sus colegas con un emotivo discurso donde resaltó su “vida dedicada al servicio público desde este Congreso Nacional. Me resulta aún más difícil, considerando la manera abrupta en que terminan más de 30 años de servicio a mi país”.

En cuando a la decisión del TC, declaró que “como corresponde en una democracia, este fallo será acatado, pero acatar no significa guardar silencio, renunciar a expresar el profundo dolor y la injusticia que esta decisión representa”.

“Como han señalado con total claridad, mis abogados, Gabriel Osorio y Paula Vial, estamos ante un fallo que más allá de su aparente legalidad, vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y sentido democratico”, añadió.

Por otra parte, en relación al conflicto por la venta de la casa del expresidente Salvador Allende, hizo su mea culpa y reconoció que “como parlamentaria de una larga trayectoria debí haber tenido presente el artículo 60 de la Constitución. No rehuyo de mi responsabilidad, pero no soy abogada y jamás he tenido contrato alguno con el Estado y no tengo ni he tenido una empresa y ante todo actué confiando en la institucionalidad”.

“¿Realmente alguien cree que habría actuado con dolo sabiendo que ponía en juego mi historia y mi dignidad política? Confié plenamente en los órganos encargados de llevar adelante la adquisición de la casa familiar en donde funcionaría la casa museo del presidente Salvador Allende, y lo hice convencida de que se trataba de un acto de memoria, reparación y futuro”, planteó.

Finalmente, Isabel Allende afirmó que “me voy con la frente en alto, reiterando que nunca he usado mi cargo para algún beneficio personal” y enfatizó que “no busqué jamás ni el lucro ni el privilegio”.