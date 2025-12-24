EN VIVO | Sigue el especial de Navidad de Chilevisión con Nico Ruiz y Andrea Bocelli - Chilevisión

Estos dos renombrados artistas llevarán a cada rincón de Chile toda la magia de la Navidad con emocionantes recitales que te acompañarán a ti y a tu familia en Nochebuena.

Chilevisión te acompañará esta nochebuena al ofrecer una programación especial para ti y tus seres queridos para celebrar con la mejor música y la mayor de las energías esta Navidad.

Nico Ruiz revivirá los clásicos navideños en un musical que dio vida en el concierto Villa Navidad.

En tanto que Andrea Bocelli ilumina uno de los anfiteatros más hermosos del planeta con un concieto imperdible que transmite Chilevisión.

La cobertura especial comenzará a partir de las 22:30 horas y será transmitido por las pantallas de Chilevisión y también en la app MiCHV.

Mira EN VIVO el show de Nico Ruiz y Andrea Bocelli: