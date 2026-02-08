Incendio forestal afecta al Parque de los Reyes en Santiago: Ocho compañías de bomberos en el lugar - Chilevisión

La emergencia está siendo controlada por personal de bomberos.

Durante la tarde de este domingo, un incendio forestal se originó en las cercanías del Parque de los Reyes, en la comuna de Santiago.

La emergencia se habría originado en la intersección de las avenidas Ricardo Cumming y Balmaceda, hasta donde se desplazaron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago para combatir la propagación de las llamas.

Desde la institución informaron que al menos ocho compañías fueron despachadas al lugar del siniestro.

En desarrollo...